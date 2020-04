Le prince Harry filme l’introduction de Thomas et ses amis pour un anniversaire spécial

2020-04-28 09:30:05

Le duc de Sussex a enregistré une introduction spéciale pour «Thomas & Friends: The Royal Engine».

Le prince Harry est “fier” d’avoir été invité à participer au projet d’animation spécial, qui a été produit en reconnaissance de l’émission spéciale pour enfants du 75e anniversaire et qui doit être diffusée ce week-end.

Il a déclaré: “Thomas the Tank Engine” a été un visage réconfortant et familier pour tant de familles au cours des 75 dernières années – divertissant, éduquant et inspirant les enfants sur des questions importantes à travers des histoires et des personnages passionnants.

“J’ai certainement de bons souvenirs d’avoir grandi avec” Thomas & Friends “et d’être transporté vers de nouveaux endroits à travers ses aventures.

“Je suis très fier d’avoir été invité à participer à cet épisode spécial. Je souhaite à Thomas & Friends un très joyeux anniversaire.”

Harry a filmé son introduction en janvier et a également fait un don à une œuvre caritative.

L’épisode de 22 minutes présente des personnages uniques, dont la reine Elizabeth II et le prince de Galles étant enfant, et voit également Rosamund Pike exprimer le titulaire du Royal Engine, qui est nommé la duchesse de Loughborough.

Et l’actrice a salué son rôle comme un “honneur absolu”.

Elle a déclaré: “C’est un honneur absolu d’avoir la chance d’apparaître dans l’émission.

“Je prends comme une grande responsabilité de jouer Duchesse, qui est une sorte de moteur effervescent charmant, chaleureux et pétillant auquel je suis incroyablement attiré parce qu’elle est très soucieuse de bien faire les choses.”

Dans la spéciale, Sir Topham Hatt a été invité à Londres par la reine pour recevoir un prix pour services distingués au chemin de fer, et son fils, le prince Charles, a demandé que Thomas soit le moteur pour l’amener sur le continent.

Comme c’est la première fois que le train visite Londres, il se perd et se retrouve dans toutes sortes de situations difficiles, mais cela ne l’empêche pas d’atteindre sa destination.

Chuck Scothon, SVP et GM de Infant and Preschool, Mattel, a commenté: “Depuis le début, Thomas & Friends a célébré l’amitié et le travail d’équipe à travers la narration qui a cultivé l’amour des fans à travers les générations.

“En cette 75e année marquante, nous publions plus de contenu narratif que jamais pour engager la prochaine génération de fans.

“Alors que les familles passent plus de temps à la maison, nous sommes en mesure d’offrir de nouveaux contenus à apprécier ensemble à travers des vidéos, des livres, des applications et à travers de la musique et des podcasts et sont ravis Harry, le duc de Sussex présente cette spéciale.”

‘Thomas & Friends: The Royal Engine’ sera projeté sur ‘Channel 5 Milkshake!’ à 9h05 le samedi (02.05.20).

