Le prince Harry insiste sur le fait qu’il a décidé de déménager au Canada avec Meghan Markle et Archie Harrison

Il s’avère que le prince Harry a joué un rôle plus important dans Megxit qu’on ne le pensait auparavant. Harry et Meghan Markle s’isolent actuellement au Canada en attendant que leur sortie devienne officielle à la fin du mois. Les deux passeront une bonne partie de leur temps en Amérique du Nord à aller de l’avant, et des sources internes affirment que Harry a en fait décidé de déménager au Canada avec Meghan, la duchesse de Sussex et leur fils, Archie Harrison.

Le prince Harry et Meghan Markle | Chris Jackson / .

Meghan Markle et le prince Harry se préparent à la sortie

La sortie de Meghan et Harry de la famille royale deviendra officielle après le 31 mars. Le couple est revenu au Canada après avoir terminé une série d’engagements royaux au début du mois.

Lors de son apparition à un dîner pour Sentebale, Harry a dit au

foule qu’il considérera toujours le Royaume-Uni comme sa maison. Il a également révélé qu’il

et Meghan voulait continuer à servir la monarchie dans une certaine mesure, bien que

cela ne s’est pas produit.

«Le Royaume-Uni est ma maison et un endroit que j’aime. Ce ne sera jamais

changer », a partagé le prince Harry. «J’ai grandi en me sentant soutenu par

tant d’entre vous, et j’ai regardé comme vous avez accueilli Meghan à bras ouverts comme vous l’avez vu

je trouve l’amour et le bonheur que j’avais espérés toute ma vie. »

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Harry a ajouté qu’il continuera d’investir dans des «organismes de bienfaisance

et les communautés militaires “dans les années à venir et a remercié tout le monde

leur soutien continu.

Dans le cadre de leur accord de sortie, Harry et Meghan n’utiliseront plus leurs titres royaux, ce qui signifie qu’ils devront renommer leur principale fondation caritative, Sussex Royal. Leur décision de partir sera également réexaminée dans 12 mois.

Le prince Harry dit que Megxit était sa décision

Dans les semaines qui ont suivi la grande annonce du couple, Meghan a pris

beaucoup de chaleur pour être la force motrice derrière Megxit. Une source intérieure,

cependant, prétend que c’était en fait l’idée de Harry de déménager au Canada.

Selon Express,

l’initié a révélé que Harry était très mécontent de la façon dont Meghan était

traité et pensé déménager au Canada la protégerait, elle et leur fils, Archie.

“Quand il est devenu clair que Meghan n’allait jamais obtenir une foire

secoue Harry, claqua Harry », a expliqué la source. “Il est catégorique: c’était

son appel à déménager au Canada.

L’initié dit que le prince Harry voulait protéger Archie de

toute la presse négative qui vient d’être un membre actif de la royale

famille. À cette fin, il a décidé de quitter la monarchie et d’emmener sa famille

Canada, où ils ne seraient pas sous un coup de projecteur aussi intense.

L’engagement conjoint final de Meghan et Harry a eu lieu le 9 mars. Le couple est apparu aux côtés d’autres membres de haut rang de la famille royale pour les festivités du Commonwealth Day à l’abbaye de Westminster.

Un ami proche de Harry s’ouvre sur sa décision

Harry n’a pas commenté les rapports entourant Megxit, mais

un de ses bons amis a récemment parlé de son déménagement au Canada. Selon

bonjour

Magazine, Nacho

Figueras a parlé de la décision du prince Harry de partir pendant une

interview pour le spécial, Royal Divide: Harry, Meghan et The Crown,

qui a été diffusé sur ABC.

Figueras

a révélé qu’il avait été en contact avec Harry au cours des dernières semaines et que le

Duke of Sussex veut «vivre une vie normale».

«J’ai parlé à Harry il y a quelques jours», a expliqué Figueras.

«Il a beaucoup souffert de tout ce qui lui est arrivé.

Il veut vivre une vie normale, aussi normale que sa vie va l’être?

Parce que quand vous avez mille paparazzis devant votre maison au Canada en attente

pour obtenir une photo de votre fils qui n’est pas très normale. “

La star du polo a également noté que la mort de la princesse Diana avait joué un rôle énorme dans la décision d’Harry de faire sortir sa famille de la monarchie. À la fin de la journée, Harry valorise la sécurité de sa famille avant tout et ne veut pas qu’ils subissent le même sort que sa mère.

Qu’en est-il de la relation entre le prince Harry et le prince William?

La relation de Harry avec le prince William a également été

Pleins feux sur sa sortie de la famille royale. On ne sait pas si Harry se sentait comme

Meghan n’était pas traité équitablement par les médias britanniques ou sa famille, mais

il est possible que les deux instances soient vraies.

Les problèmes de Harry avec les tabloïds britanniques ont été très bien documentés. En 2019, par exemple, Harry et Meghan ont poursuivi plusieurs tabloïds au Royaume-Uni pour avoir publié des lettres personnelles qu’elle avait écrites à son père.

En ce qui concerne sa relation avec William, des sources affirment

que les frères n’ont toujours pas fait amende honorable. Un initié dit qu’ils

sont plus gentils les uns avec les autres, mais ils sont toujours tous les deux «remplis de colère

et le ressentiment. ”

Le duc et la duchesse ne faisant plus partie de la famille royale, les chances de réconciliation entre le prince William et le prince Harry sont minces. Espérons que passer du temps à part sera bénéfique pour les deux parties et, éventuellement, les rassemblera.