Le prince Harry laisse-t-il des indices sur Megxit avec sa publication Instagram

Le prince Harry pourrait faire savoir aux fans ce qu’il pense du #Megxit.

Jeudi, le duc de Sussex a publié une histoire Instagram où il est montré en train d’accomplir ses fonctions royales en tant qu’hôte de la Coupe du monde de rugby à XV 2021, qui fait suite à l’annonce faite par son épouse Meghan Markle de leur plan de “prendre du recul en tant que senior” membres de la famille royale », y compris le déménagement à temps partiel au Canada.

Et les fans n’ont pas tardé à souligner la chanson qu’Harry a choisie comme arrière-plan du montage vidéo, une chanson de Stone Roses qui affiche les paroles “J’aimerais quitter le pays”.

Le tube classique du groupe britannique “This is the One” suit cette ligne avec “Pour un mois de dimanche”, ce qui pourrait indiquer que Harry est prêt à rejoindre son partenaire d’actrice américaine et leur fils nouveau-né, Archie, à Vancouver.

La semaine dernière, l’incroyable décision de Harry et Meghan a secoué la monarchie et divisé les fans du jeune couple marié, certains détracteurs conservateurs affirmant sauvagement qu’elle avait tout le temps un plan insidieux pour éloigner son mari de sa famille, tandis que d’autres louaient la décision est progressive, car l’idée d’une monarchie est souvent considérée comme dépassée.

Peut-être qu’Harry avait tout cela à l’esprit quand il a choisi la chanson avec les mots “Une fille dévorée par le feu, nous connaissons tous son désir – D’après les plans qu’elle a faits, je l’avais promise.”

Et le verset sur la sortie du pays comprend la phrase “Brûlez la ville où je suis né”.

Dang. Cet exode royal – surnommé #Megxit – sur le point de s’allumer.

Le couple – qui s’est marié en 2018 et a accueilli Archie en mai 2019 – a déclaré qu’il partagerait son temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord pour “travailler pour devenir financièrement indépendant”, selon leur publication Instagram.

Pendant ce temps, la reine et ses sujets travaillent actuellement sur les détails.

Mais Harry semble déjà savoir comment cela va se jouer.

