Le prince Harry lance un projet de santé mentale pour le personnel militaire

2020-04-27 18:30:07

Le prince Harry a lancé un nouveau projet de conditionnement physique visant à amener les militaires et les femmes à gérer leur santé mentale.

Le prince Harry a lancé un nouveau projet de conditionnement physique visant à amener les militaires et les femmes à gérer leur santé mentale.

Le royal de 35 ans a lancé une nouvelle initiative nommée HeadFIT lundi (27.04.20), qui est une plate-forme en ligne conçue pour fournir au personnel militaire britannique un accès 24/7 aux soins de santé mentale et aux conseils.

Et dans une vidéo accompagnant le lancement du projet, Harry a souligné l’importance de former “l’esprit et le corps comme un seul”.

Il a déclaré: “Aujourd’hui, lorsque nous parlons de fitness, nous ne voulons pas seulement dire à quelle vitesse vous pouvez courir ou combien de poids vous pouvez porter. Il s’agit de fitness mental, de force et de résilience, pas seulement en portant un uniforme, mais pour le reste de votre vie.

“Si vous voulez être vraiment en forme, fort et en bonne santé, vous devez entraîner votre esprit et votre corps comme un seul. Certaines personnes courent, d’autres nagent, font du vélo ou lèvent des poids afin d’être en bonne forme physique. Mais que faites-vous pour rester mentalement?” Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour libérer votre potentiel et atteindre le plus haut niveau. ”

HeadFIT a été créé par la campagne de santé mentale Heads Together de la Royal Foundation, lancée par Harry, son frère le prince William et la femme de William Catherine, la duchesse de Cambridge, en 2016.

Le projet a été annoncé pour la première fois par Harry et son épouse Meghan, duchesse de Sussex, en octobre 2017, et a depuis été en cours de développement en association avec le ministère britannique de la Défense (MoD) et les principaux experts en santé mentale du Kings College de Londres.

Harry a ajouté dans un communiqué: “HeadFIT a été construit pendant près de trois ans, et je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux qui ont fait ce voyage avec nous.

“Tous ceux qui y ont travaillé pour créer ce que nous avons aujourd’hui devraient être incroyablement fiers et enthousiastes de l’impact que cela aura.”

Et le royal a poursuivi en expliquant son objectif ultime pour HeadFIT, qu’il espère voir le personnel militaire devenir “le meilleur [they] peut être”.

Il a déclaré: “Je pense depuis longtemps que la communauté militaire devrait ouvrir la voie au reste de la société. Depuis trop longtemps, nous attendons que des problèmes surviennent, puis nous y réagissons. HeadFIT est une approche proactive de la santé mentale, axée sur notre propre potentiel pour augmenter nos performances, en utilisant des méthodes éprouvées en science du sport.

“Il s’agit d’optimisation de soi. Il s’agit d’être le meilleur possible. Il s’agit d’obtenir un avantage, que ce soit face à un adversaire ou surmonter une situation difficile. Il s’agit de renforcer la résilience qui correspondra à celle de la plupart des athlètes de classe mondiale et vous préparer au stress de tous les jours. Être HeadFIT, c’est être au top de vos performances. “

Mots clés: Prince Harry

Retour au flux

.