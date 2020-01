Le prince Harry n’avait «pas d’autre choix que de prendre du recul» dans la famille royale

2020-01-19 23:00:04

Le prince Harry a rompu son silence après la sortie de sa duchesse Meghan et de sa femme de la famille royale, admettant qu’il n’avait “pas d’autre choix que de prendre du recul”.

Le duc de Sussex a choqué le monde quand il a annoncé que lui et sa femme, la duchesse de Sussex, devaient démissionner en tant que membres “supérieurs” de la famille royale et il a maintenant rompu son silence sur la question après qu’il lui a été révélé et La duchesse Meghan renoncerait à ses titres de RHS et se retirerait des fonctions royales.

S’exprimant lors d’un événement pour son organisme de bienfaisance Sentebale, tenu au Ivy Chelsea Club à Londres, il a déclaré dans son long discours: “Donc, je veux que vous entendiez la vérité de ma part, autant que je puisse partager – pas en tant que prince, ou un duc, mais comme Harry, la même personne que beaucoup d’entre vous ont vu grandir au cours des 35 dernières années – mais avec une perspective plus claire. Le Royaume-Uni est ma maison et un endroit que j’aime. Cela ne changera jamais. J’ai grandi sentant le soutien d’un si grand nombre d’entre vous, et j’ai vu que vous avez accueilli Meghan à bras ouverts en me voyant trouver l’amour et le bonheur que j’espérais toute ma vie. Enfin, le deuxième fils de Diana s’est accroché, hourra! Je sais aussi que vous m’avez suffisamment connue au cours de toutes ces années pour croire que la femme que j’ai choisie comme épouse défend les mêmes valeurs que moi. Et elle le fait, et c’est la même femme dont je suis tombé amoureux. Nous tous les deux font tout ce que nous pouvons pour battre le drapeau et remplir nos rôles avec fierté. Une fois mariés, Meghan et moi étions excités, nous étions plein d’espoir, et nous étions là pour servir. ”

Et le prince Harry a continué d’admettre que cette décision lui avait apporté “une grande tristesse”.

Il a ajouté: “Pour ces raisons, cela m’apporte une grande tristesse que cela soit arrivé. La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Il y a eu tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je n’ai pas toujours bien fait les choses, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option. Ce que je veux dire clairement, c’est que nous ne nous éloignons pas, et nous ne nous éloignions pas de nous. Notre espoir était de continuer à servir la Reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, ce n’était pas possible. Quand j’ai perdu ma maman il y a 23 ans, vous m’avez pris sous votre aile. Vous me surveillez depuis si longtemps, mais les médias sont une force puissante, et j’espère qu’un jour notre soutien collectif l’un pour l’autre pourra être plus puissant parce que c’est beaucoup plus grand que nous. “

