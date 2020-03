Le prince Harry renforce sa loyauté envers le Royaume-Uni et la reine, mais peut-il vraiment livrer?

Les jours de Meghan, duchesse de Sussex et du prince Harry en tant que membres de la famille royale ont pris fin. Maintenant que Megxit est définitif, le couple peut enfin vivre la vie calme, paisible et surtout la vie privée qu’ils attendaient depuis des mois.

Bien qu’ils ne souhaitent plus travailler avec des membres de la famille royale, nous savons que Meghan et le prince Harry maintiendront toujours leurs relations étroites avec la reine Elizabeth. Après tout, la famille est la famille. Et il semble que le prince Harry et sa grand-mère aient un lien qui est absolument incassable.

Au cours des derniers mois, il y a eu d’innombrables questions et de nombreuses spéculations sur ce qui se passera une fois le Megxit définitif. Il y a encore des choses qui restent sans réponse, et naturellement, seul le temps dira comment tout se déroulera. Bien que le prince Harry quitte le rôle dans lequel nous aimons le voir depuis si longtemps, il a toujours une forte dévotion à la monarchie britannique.

Malgré cela, les fans se demandent une chose importante: le prince Harry a peut-être renforcé sa loyauté envers le Royaume-Uni et la reine, mais peut-il vraiment livrer?

Les nouvelles de Megxit ont choqué le monde

Depuis un certain temps, nous savons que Meghan et le prince Harry n’étaient pas vraiment satisfaits de la vie royale. Bien que le prince Harry ait passé toute sa vie sous les projecteurs, il semble qu’il ne se soit jamais habitué au manque d’intimité.

Pour Meghan, l’attention massive qu’elle a reçue après son mariage avec la famille royale était extrêmement écrasante. Ajoutez à cela les nombreuses critiques auxquelles le couple est constamment confronté par les médias, et toute la situation est presque insupportable.

Il n’y a pas si longtemps, Meghan et le prince Harry ont réalisé une interview approfondie, dans laquelle elle a déclaré à quel point elle trouvait injuste la vie royale. Même ainsi, personne n’était prêt pour la nouvelle que le duc et la duchesse quitteraient leurs rôles de royals seniors et s’éloigneraient de l’Angleterre pour vivre une vie à l’abri des regards.

Tournée d’adieu de Meghan et du prince Harry

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l'abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale.

Le 31 mars 2020 sera ici avant que nous le sachions, et cela marque les derniers jours de Meghan et du prince Harry en tant que membres seniors de la famille royale. Ils sont récemment revenus au Royaume-Uni pour leur tournée d’adieu, et bien que nous soyons heureux pour eux, nous sommes également assez tristes de les voir partir.

Selon The Telegraph, la tournée d’adieu des Sussex a en fait été un peu émouvante. Alors, qu’est-ce que leur tournée a inclus? Eh bien, le duc et la duchesse ont rempli leurs dernières fonctions, notamment en assistant aux Endeavour Awards et au Mountbatten Festival of Music au Royal Albert Hall. Ils ont terminé la tournée en assistant à la journée du Commonwealth de la reine à l’abbaye de Westminster, où Meghan a fait tourner pas mal de têtes dans une tenue verte absolument magnifique qui était parfaite pour l’un de ses derniers engagements en tant que royal ouvrier.

Le prince Harry a renforcé sa loyauté envers le Royaume-Uni et la reine, mais peut-il vraiment livrer?

Megxit est à peu près presque final, et naturellement, nous avons entendu une déclaration assez émouvante du prince Harry, dans laquelle il a déclaré à quel point lui et Meghan étaient fiers de servir à la fois la reine et le Royaume-Uni.

“Meghan et moi sommes très heureux d’être de retour ici avec vous”, a-t-il déclaré lors d’un discours.

«Être en mesure de servir la Reine et le pays est quelque chose dont nous sommes tous fiers à juste titre, et cela ne nous quitte jamais. Une fois servi, il sert toujours », a-t-il ajouté.

Selon CNN, il y a eu une salve d’applaudissements pendant qu’il parlait. Le prince Harry a fermement montré sa fierté d’avoir servi la nation et la reine et de continuer à servir la nation et la reine.

Pourtant, certaines personnes se demandent s’il peut réellement tenir compte de ce qu’il dit. Après tout, le prince Harry laisse derrière lui ses fonctions royales et sa nation.

Les fans sont convaincus que le prince Harry le peut absolument. Même si le duc de Sussex sera au Canada la plupart du temps et ne servira pas pleinement son pays, ses actions parleront d’elles-mêmes. Lui et Meghan seront toujours dévoués à leur œuvre caritative et humanitaire, et cela suffit à lui seul pour renforcer la loyauté qu’ils ont toujours eu envers la reine Elizabeth et le pays dans son ensemble. Avec leurs nouveaux projets et leurs efforts humanitaires, il peut continuer à faire fructifier l’héritage de la reine.