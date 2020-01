2020-01-21 02:30:05

Le prince Harry retourne au Canada pour retrouver sa femme la duchesse Meghan et leur fils Archie, âgé de huit mois.

Le prince Harry retourne au Canada pour retrouver sa famille.

Le royal aux cheveux de flamme s’est envolé pour l’île de Vancouver pour être avec sa femme, la duchesse Meghan et leur fils de huit mois, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Le duc de Sussex aurait pris un vol en milieu d’après-midi lundi (20.01.20) vers le pays d’Amérique du Nord après avoir assisté au sommet d’investissement UK-Afrique à Greenwich aux côtés du Premier ministre Boris Johnson.

Cela vient après que le prince Harry a admis qu’il n’avait “pas d’autre option que de prendre du recul” de la famille royale après qu’un accord ait été conclu pour que le couple se retire en tant que membres “supérieurs” de la famille royale conformément à leur demande de bombe quelques semaines depuis.

S’exprimant lors d’un événement pour son organisme de bienfaisance Sentebale, tenu au Ivy Chelsea Club à Londres, il a déclaré dans son long discours: “Donc, je veux que vous entendiez la vérité de ma part, autant que je puisse partager – pas en tant que prince, ou un duc, mais comme Harry, la même personne que beaucoup d’entre vous ont vu grandir au cours des 35 dernières années – mais avec une perspective plus claire. Le Royaume-Uni est ma maison et un endroit que j’aime. Cela ne changera jamais. J’ai grandi ressentant le soutien de tant d’entre vous, et j’ai regardé comme vous avez accueilli Meghan à bras ouverts en me voyant trouver l’amour et le bonheur que j’espérais toute ma vie … Je sais aussi que vous avez appris à me connaître assez bien au cours de toutes ces années pour croire que la femme que j’ai choisie comme épouse défend les mêmes valeurs que moi. Et elle le fait, et c’est la même femme dont je suis tombé amoureux. Nous faisons tous les deux tout ce que nous pouvons pour battre le drapeau et assumer nos rôles avec fierté dans ce pays. Une fois que Meghan et moi nous sommes mariés, nous étions excités, nous avions de l’espoir et nous étions ici pour servir.

“Pour ces raisons, cela m’apporte une grande tristesse que cela soit arrivé. La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul, n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. C’était tant de mois de discussions après tant d’années. de défis. Et je sais que je n’ai pas toujours bien fait les choses, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option. Ce que je veux dire, c’est que nous ne nous éloignons pas, et nous ne marchons certainement pas loin de vous. Notre espoir était de continuer à servir la Reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n’a pas été possible. “

Mots clés: Prince Harry, Duchesse Meghan

Retour au flux

.