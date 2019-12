Le prince Harry révèle la chose horrible qui le met encore en colère contre la mort de la princesse Diana

Presque tous ceux qui étaient vivants à la mort de la princesse Diana se souviennent où ils étaient et de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont appris sa mort. Pour ses fils, le prince William et le prince Harry, le 31 août 1997, c'est une date qu'ils n'oublieront jamais non plus car cela a changé leur vie pour toujours.

Nous avons tous entendu les histoires de l'accident de voiture à Paris et de ce qui s'est passé avant que la princesse ne soit emmenée à l'hôpital. C’est l’un de ces horribles détails qui dérange encore le plus le prince Harry à propos de la mort de sa mère. Voici plus à ce sujet, et pourquoi le duc de Sussex est toujours hanté par le dernier appel téléphonique qu'il a eu avec elle.

Prince William et Prince Harry | Anwar Hussein

Ce qui met Harry en colère, c'est ce qui s'est passé alors que Diana était en train de mourir

Le prince Harry a parlé de la mort de sa mère lors d'une interview à ITV et a révélé qu'il n'était pas facile pour lui de marcher derrière son cercueil le jour des funérailles, mais en y repensant, il était «heureux d'en faire partie».

Le prince a également expliqué qu'il ressent toujours de la colère à ce jour pour ce qui s'est passé immédiatement après l'accident alors que Diana était encore en vie.

"Elle avait eu une blessure à la tête assez grave, mais elle était très vivante sur le siège arrière", a-t-il déclaré. «Et ces personnes qui ont causé l'accident, au lieu d'aider, prenaient des photos d'elle mourant sur le siège arrière. Et puis ces photos ont fait leur chemin vers les bureaux de presse de ce pays. »

Harry, bien sûr, a parfaitement le droit d'être écœuré par cela et cela joue certainement un rôle dans ce qu'il pense de la presse aujourd'hui. Cela était évident dans le récent documentaire Harry & Meghan: An African Journey. En discutant de l'attention constante des médias, le royal a déclaré: "Je ne serai pas victime d'intimidation en portant un jeu qui a tué ma maman."

Pourquoi le prince est toujours hanté par le dernier appel téléphonique qu'il a eu avec elle

La princesse Diana et le prince Harry | Photothèque Tim Graham via .

La dernière fois qu'Harry a parlé à Diana le hante encore à ce jour car il pense qu'il l'a précipitée hors du téléphone.

William et Harry séjournaient au domaine Balmoral de la reine Elizabeth II en Écosse lorsqu'ils ont eu ce qui a fini par être le dernier appel téléphonique de leur mère.

Harry avait déjà parlé de l'appel ce jour-là et se souvenait que William lui avait dit: "Harry, Harry, maman est au téléphone."

Harry se rappela alors avoir pensé: «À mon tour, je pars, tu sais, décroche le téléphone. C'était elle qui parlait de Paris. Je ne me souviens pas nécessairement de ce que j'ai dit, mais tout ce dont je me souviens, c'est de regretter pour le reste de ma vie à quel point l'appel téléphonique a été court. "

Le duc a également admis qu'il aurait géré les choses différemment s'il avait su qu'il n'allait plus jamais lui parler en disant: "Si j'avais su que c'était la dernière fois … les choses que je lui aurais dites."

