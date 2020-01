Le prince Harry révèle l’adorable première rencontre de bébé Archie avec de la neige

Le prince Harry et Meghan Markle sont actuellement confrontés aux retombées de leur annonce du 8 janvier, révélant qu’ils avaient l’intention de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale. Le couple aurait provoqué l’irritation d’autres membres de la famille royale, mais cela ne les a pas influencés dans leur détermination à se forger une toute nouvelle vie pour eux-mêmes et leur fils.

Il semble qu’il y a longtemps qu’ils fêtaient la saison des fêtes au Canada, loin des projecteurs médiatiques, et récemment, le prince Harry a partagé une anecdote douce concernant la toute première expérience de son fils avec la neige, prouvant que son esprit se concentre toujours sur le brillant avenir devant la jeune famille.

Pourquoi le couple est-il allé au Canada pendant les vacances?

Prince Harry, Meghan et Baby Archie | Toby Melville – Piscine / .

Alors que les membres de la famille royale se réunissent généralement pendant les vacances à la résidence de la reine, 2019 s’est révélé légèrement différent. Le prince Harry et Meghan Markle voulaient passer un peu de temps loin du Royaume-Uni et ont décidé de se cacher au Canada pour une période de six semaines pendant la période des fêtes. Bien que le couple n’ait pas parlé publiquement de leurs projets et que les détails de leurs vacances prolongées restent non confirmés, il y a eu des spéculations selon lesquelles la mère de Meghan, Doria Ragland, a rejoint la famille à Vancouver, au Canada, pour un repos et une détente sérieux.

Pendant leur escapade, le prince Harry et Meghan ont apprécié le paysage local et se sont amusés en plein air, y compris la randonnée et le jogging. Pourtant, ils semblent avoir passé la majorité de leur temps à l’intérieur dans un mystérieux manoir avec des couches de projection de sécurité qui l’entourent. C’est également au cours de leur voyage qu’ils ont probablement fait leurs plans définitifs pour annoncer leur retraite de leurs fonctions royales, car ils ont fait la grande annonce sur Instagram quelques jours seulement après la fin de leurs vacances.

Qu’a pensé bébé Archie de la neige?

Il est clair que la jeune famille a passé de bons moments en vacances, et il semble que le bébé Archie Harrison ait apprécié une série de nouvelles aventures. Dans un récent discours, le prince Harry a donné des accessoires au peuple canadien, disant que «ce fut aussi un privilège de rencontrer tant d’entre vous et de ressentir votre enthousiasme pour notre fils Archie, qui a vu la neige pour la première fois le l’autre jour et j’ai trouvé ça génial! “

Si Meghan Markle et le prince Harry ont enregistré le doux moment sur leurs téléphones, ils le gardent privé pour l’instant; cependant, le couple a lentement partagé de plus en plus de clichés d’Archie à mesure qu’il vieillit, il est donc possible que les fans royaux puissent voir la rencontre d’Archie avec la neige dans le futur.

Meghan Markle et le prince Harry vivront-ils au Canada?

Voir ce post sur Instagram

Ce matin, lors du Sommet UK-Afrique sur l’investissement, organisé par le gouvernement britannique, le duc de Sussex a rencontré des dirigeants du Malawi, du Mozambique et du Maroc – abordant les investissements dans les énergies renouvelables, l’emploi, le tourisme et les questions environnementales. Le Duc est impliqué dans diverses causes en Afrique depuis plus d’une décennie et a contribué à lancer un certain nombre de projets clés dans la région entourant la conservation et le tourisme, la menace posée par les mines terrestres et l’épidémie de VIH / SIDA. Lors de leur récente visite en Afrique australe en septembre dernier, le duc et la duchesse ont rencontré des équipes de projet travaillant à encourager l’emploi des jeunes, l’entreprenariat, l’éducation et la santé. Grâce à leurs rôles de président et de vice-président du Queen’s Commonwealth Trust, le duc et la duchesse ont travaillé pour soutenir un réseau croissant de jeunes acteurs du changement à travers le Commonwealth et continueront de le faire, en particulier dans la perspective du CHOGM 2020. Le L’amour du duc de Sussex pour l’Afrique est bien connu – il a visité le continent pour la première fois à l’âge de treize ans et plus de deux décennies plus tard, les gens, la culture, la faune et les communautés résilientes continuent de l’inspirer et de le motiver chaque jour. Photo © PA

Maintenant que la famille royale travaille avec le couple pour déterminer leurs prochaines étapes, Meghan et le prince Harry sont en mesure d’avancer avec certains de leurs plans. Il a été déterminé qu’ils pourront partager leur temps entre le Royaume-Uni et le Canada. Ce qui n’est pas encore très clair, c’est quand exactement le grand mouvement aura lieu, car la plupart des changements commenceront probablement à avoir lieu au printemps. Pourtant, pour l’instant, Meghan et le bébé Archie sont bas au Canada, échappant au public et à la presse.

Pour la famille royale, il pourrait falloir beaucoup de travail pour reconstruire leur marque et commencer à avancer de manière positive. Pour Meghan et le prince Harry, l’année à venir est pleine d’incertitudes, mais elle amènera sans aucun doute un nouveau départ.

