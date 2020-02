Le prince Harry revient au Royaume-Uni

2020-02-26 09:30:06

Le prince Harry est revenu au Royaume-Uni pour ses derniers engagements avant de s’éloigner de la vie royale.

Le prince Harry est revenu au Royaume-Uni pour ses derniers engagements avant de s’éloigner de la vie royale.

Le prince de 35 ans est au Canada avec son épouse la duchesse Meghan et leur fils de neuf mois Archie depuis le 20 janvier après avoir annoncé leur intention de quitter leurs fonctions officielles, mais il est rentré en Grande-Bretagne mardi (25.02.20 ) pour une série d’engagements officiels.

Mercredi (26.02.20) matin, Harry sera au Edinburgh International Conference Centre pour un événement pour l’initiative écotouristique Travalyst, qu’il a lancé l’été dernier pour essayer de rendre le tourisme et les voyages plus respectueux de l’environnement et rendre les options plus vertes plus accessibles.

Harry devrait dévoiler un programme de vacances avec un «système de notation» pour aider les touristes à choisir des vols respectueux de l’environnement.

Le 5 mars, Harry sera accompagné de Meghan aux Endeavour Fund Awards à Londres et deux jours plus tard, ils seront au Royal Albert Hall de la ville pour le Mountbatten Music Festival.

On ne sait pas si Meghan et Archie sont actuellement au Royaume-Uni ou s’ils rejoindront Harry à une date ultérieure.

Le couple prendra officiellement ses fonctions de membre de la famille royale le 31 mars.

Harry est retourné au Royaume-Uni quelques jours seulement après que Meghan et lui aient publié une déclaration confirmant qu’ils n’utiliseraient pas “ Royal ” dans leur image de marque et ont apparemment pris un coup à la décision pour eux de ne pas le faire.

Ils ont déclaré: “Comme le duc et la duchesse ne seront plus considérés comme des membres à temps plein de la famille royale, il a été convenu que l’utilisation du mot” royal “devrait être réexaminée en ce qui concerne les organisations qui leur sont associées dans ce nouveau regard …

“Bien qu’il n’y ait aucune juridiction de la part de la monarchie ou du Cabinet Office sur l’utilisation du mot” Royal “à l’étranger, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser” Sussex Royal “ni aucune itération du mot” Royal “dans aucun territoire (au Royaume-Uni ou ailleurs) lorsque la transition aura lieu au printemps 2020. ”

Ils ont également affirmé que leur nouveau poste était en cours de “réexamen”, tandis que d’autres membres de la famille royale avaient été autorisés à travailler sans qu’aucune condition ne soit imposée.

Ils ont déclaré: “La préférence du duc et de la duchesse de Sussex était de continuer à représenter et à soutenir Sa Majesté la Reine, quoique à un titre plus limité, sans tirer parti de la subvention souveraine.

“Bien qu’il existe un précédent pour que d’autres membres titulaires de la famille royale cherchent un emploi à l’extérieur de l’institution, pour le duc et la duchesse de Sussex, une période d’examen de 12 mois a été mise en place.

“Selon l’accord, le duc et la duchesse de Sussex comprennent qu’ils sont tenus de se retirer des fonctions royales et de ne pas assumer de fonctions de représentant au nom de Sa Majesté la Reine.”

Mots clés: Prince Harry, duc de Sussex, duchesse de Sussex

Retour au flux

.