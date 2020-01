Le prince Harry souffrait & # 039; souffrait & # 039;

Nacho Figueras a affirmé que son ami le prince Harry “souffrait”.

Le prince de 35 ans et sa femme, Meghan, la duchesse de Sussex, ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils devaient se retirer des fonctions royales et le joueur de polo Nacho Figueras a vu à quel point le couple avait trouvé difficile ces derniers mois.

S’exprimant sur l’émission spéciale ABC “Royal Divide: Harry, Meghan et la Couronne”, il a déclaré: “J’ai parlé à Harry il y a quelques jours. Il a beaucoup souffert de tout ce qui lui est arrivé. Il souffre beaucoup des gens le juger. ”

Et Nacho peut comprendre pourquoi Harry – qui a un fils de huit mois Archie avec sa femme – a pris la décision qu’il a prise et pense que sa défunte mère, la princesse Diana, serait “fière” de lui.

Il a dit: “Il est un père … un gars qui essaie de protéger son petit et sa lionne de tout ce qu’il faut.

“Il est devenu un homme incroyable, un homme dont sa mère serait fière.”

En plus de donner la priorité à sa famille, Nacho pense que le prince “veut simplement vivre une vie normale” – même si ce n’est pas facile.

Il a ajouté: “Aussi normal que sa vie va être, non? Parce que quand vous avez 1 000 paparazzi devant votre maison au Canada en attente d’une photo de votre fils, ce n’est pas très, très normal.”

Harry a récemment admis que la décision de quitter la vie royale et de passer la moitié de son temps en Amérique du Nord avec sa famille lui avait apporté “une grande tristesse”.

Il a déclaré: “Cela m’apporte une grande tristesse que cela en soit arrivé là.

“La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis.

“Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option.

“Ce que je veux dire clairement, c’est que nous ne nous éloignons pas, et nous ne nous éloignons certainement pas de vous.

«Notre espoir était de continuer à servir la Reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n’a pas été possible.

“Quand j’ai perdu ma mère il y a 23 ans, vous m’avez pris sous votre aile. Vous me surveillez depuis si longtemps, mais les médias sont une force puissante, et j’espère qu’un jour notre soutien collectif l’un pour l’autre pourra être plus puissant parce que c’est beaucoup plus grand que nous. “

