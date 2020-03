Le prince Harry trompé par des farceurs russes

2020-03-11 09:30:05

Le prince Harry a déclaré aux farceurs qu’il se sentait “complètement séparé” de la plupart de la famille royale après avoir été trompé à deux reprises en pensant qu’il parlait à Greta Thunberg et à son père au téléphone.

Le prince de 35 ans a été victime à deux reprises des célèbres jokers russes Vladimir Kuznetsov et Alexey Stolyarov alias Vovan et Lexus après l’avoir appelé dans la maison où il séjournait sur l’île de Vancouver, au Canada, la veille du nouvel an (31.12.20) et 22 Janvier.

Dans les appels – qui ont été enregistrés et publiés sur YouTube et Facebook avec une caricature animée d’Harry et de l’activiste climatique de 17 ans – Harry a admis sa décision et celle de Meghan, duchesse de Sussex, de quitter la vie royale et de déménager en Amérique du Nord n’avait pas été «facile» mais ils étaient convaincus d’avoir fait le bon choix.

Il a dit: “Hum, c’est, c’est probablement une conversation pour une autre fois, il y a beaucoup de couches et beaucoup de pièces dans le puzzle.

“Mais parfois, la bonne décision n’est pas toujours facile à prendre.

“Et cette décision n’était certainement pas facile à prendre mais c’était la bonne décision pour notre famille, la bonne décision pour pouvoir protéger mon fils.

“Et je pense qu’il y a beaucoup de gens dans le monde qui peuvent nous identifier et nous respecter pour donner la priorité à notre famille.

“Mais, oui, c’est difficile, mais nous allons commencer une nouvelle vie.”

Il a également déclaré: “Je peux vous assurer que l’épouser un prince ou une princesse n’est pas tout ce qu’il est censé être!”

Interrogé par le farceur prétendant être le père de Greta Svante si la vie était normale plutôt que royale, il a ri et a dit: “Oh non, je pense que c’est beaucoup mieux.

“Vous oubliez, j’ai été dans l’armée pendant dix ans, donc je suis plus normal que ma famille ne voudrait le croire.

“Mais le fait d’être dans une position différente nous donne désormais la possibilité de dire et de faire des choses que nous n’aurions peut-être pas pu faire.

“Et le fait de voir que tout le monde de moins de 35 ou 36 ans semble jouer un rôle de militant, nous donne l’occasion d’essayer de faire plus de différence sans être critiqué.”

Le commentaire du prince selon lequel lui et Meghan – qui ont ensemble Archie, son fils de 10 mois – est venu après qu’il ait été interrogé sur l’amitié du prince Andrew avec le pédophile milliardaire Jeffrey Epstein.

Il a déclaré: “J’ai très peu à dire à ce sujet.

“Mais tout ce qu’il a fait ou n’a pas fait, est complètement séparé de moi et de ma femme. Nous fonctionnons de manière inclusive et nous nous concentrons sur la communauté. Et donc nous sommes complètement séparés de la majorité de ma famille.”

Harry a ensuite été interrogé sur les informations selon lesquelles Meghan et lui avaient été dépouillés de leurs titres, mais il a insisté sur le fait que c’était simplement une “technicité” et ils ne voulaient pas “gagner de l’argent” avec eux.

Il a dit: “Non, non, encore une fois, vous ne devez pas croire ce que vous lisez, personne ne nous a dépouillé de nos titres.

“En raison d’une technicité au sein de la famille, si nous gagnons de l’argent séparément de la structure familiale, alors on nous a évidemment demandé de ne pas utiliser nos titres pour gagner de l’argent, ce que nous ne ferions jamais.

“Mais la presse a réussi à sauter dessus pour donner l’impression que nous avions été dépouillés.”

Harry a également dit à la fausse Greta qu’il pensait qu’elle pouvait “déjouer” le président américain Donald Trump, mais il voudrait la rencontrer pour “paraître mieux” et l’a exhortée à amener le Premier ministre britannique Boris Johnson à “croire” en elle, avant d’expliquer qu’il et sa femme a décidé de ne pas créer leur propre organisme de bienfaisance en faveur de la promotion de leur travail humanitaire et des campagnes contre le changement climatique par d’autres moyens.

Il a déclaré: “Je pense qu’en ce moment, ma femme et moi, nous étions dirigés vers le démarrage d’une fondation, mais nous avons en fait décidé qu’il y avait probablement suffisamment de fondations pour faire un travail incroyable.

“Et il y a énormément d’argent qui passe dans le monde et il y a tellement de problèmes mais nous avons pensé que nous prendrions juste un moment pour voir s’il y avait une autre forme d’organisation ou d’entité différente que nous pourrions créer qui pourrait apporter les gens ensemble, plutôt que de commencer une fondation. Nous ne pensons pas que le monde a nécessairement besoin d’une autre fondation de notre part.

“Donc, nous prenons juste un peu plus de temps pour réfléchir à la façon dont nous pouvons utiliser notre plate-forme et comment nous pouvons utiliser notre voix pour essayer d’encourager un vrai changement et une vraie différence par opposition, vous savez, à de petits changements incrémentiels.”

“Comme nous le savons tous, les problèmes du monde semblent s’aggraver et semblent se produire beaucoup plus rapidement… Je pense que les solutions sont beaucoup plus rapides à activer également, mais il doit y avoir un réel changement de mentalité. Nous essayons de faisons de notre mieux.”

