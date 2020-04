Le prince Harry trouve la vie à Los Angeles “ un peu difficile ” après la sortie royale, selon un ami célèbre

Comment va le prince Harry après que lui et Meghan, la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale? Un ami célèbre dans son entourage a déclaré qu’il «trouvait la vie un peu difficile», bien qu’il ne soit pas clair si c’était parce qu’il s’adaptait à la vie non royale ou à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui a tout le monde une distanciation sociale.

Prince Harry | PAUL EDWARDS / POOL / . via .

Le prince Harry et Meghan ont officiellement quitté la famille royale

En janvier, le prince Harry et Meghan ont annoncé un plan de retrait de leurs fonctions royales et une date de sortie du 31 mars a été convenue. Bien que l’annonce ait pu être surprenante pour beaucoup, l’amie du prince Harry, la primatologue Dr Jane Goodall, a révélé qu’il avait laissé un indice sur leurs plans six mois avant de la partager avec le monde.

Le prince Harry a interviewé le Dr Goodall pour le numéro de Vogue 2019 édité par Meghan et elle avait quelques informations privilégiées sur le désir des Sussex de fournir à Archie une éducation normale.

Lors d’une interview avec le Daily Mail Weekend Magazine, Goodall a partagé comment elle avait rendu visite au couple à Frogmore Cottage et avait passé du temps avec Harry pour leur interview.

“À la fin [of the conversation] Meghan est venue écouter

avec Archie », se souvient Goodall. «Il était très petit et très somnolent – pas trop

heureux d’être passé de sa maman. Je pense que j’ai été l’un des premiers à faire des câlins

lui en dehors de la famille. “

Le prince Harry semblait faire allusion au couple qui planifiait de passer à une vie normale. “J’ai demandé à Archie de faire la vague de la reine en disant:” Je suppose qu’il devra l’apprendre “”, a-t-elle expliqué. “Il a dit:” Non, il ne grandit pas comme ça “”, a déclaré Goodall.

Le prince Harry trouve la transition difficile

Au cours d’une entrevue avec Radio Times, Goodall a été priée de dire si elle avait été en contact avec Harry et comment il allait actuellement depuis que le couple avait déménagé, d’abord au Canada puis à Los Angeles, après avoir quitté la famille royale.

“Je ne sais pas comment sa carrière va se dérouler, mais, oui, j’ai été en contact – même si je pense qu’il trouve la vie un peu difficile en ce moment”, a expliqué Goodall.

La sortie royale des Sussex vers une vie normale n’est pas tout à fait

ils l’ont envisagé, car une pandémie mondiale n’était pas sur leur radar à l’époque

ils ont annoncé leur intention de quitter leurs fonctions royales. La situation présente

peut, en partie, pourquoi le prince Harry trouve les choses «difficiles», comme Goodall

Mets-le.

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Le prince Harry peut se sentir isolé

La commentatrice royale Angela Mollard a partagé ses préoccupations sur la façon dont

Le prince Harry laissant sa vie royale derrière lui et étant en quarantaine peut être

impact sur sa santé mentale.

“Je m’inquiète vraiment pour Harry”, a déclaré Mollard lors du podcast des Royals. “C’est quelqu’un qui est très connecté à sa famille – c’est tout ce qu’il a jamais connu.”

«De toutes les fois où je me suis éloigné de la famille royale, je peux imaginer qu’en ce moment il se sent extrêmement isolé», a noté Mollard. “Tout le monde, bien sûr, est isolé mais il n’est pas seulement isolé de sa famille, il est isolé à l’autre bout du monde.”

Elle a poursuivi: «Il est juste avec Meghan et leur fils, ils n’auront aucun contact avec des amis et il ne peut pas s’engager avec quoi que ce soit de utile pour le moment. Mollard craignait que l’isolement puisse avoir un impact sur le prince Harry car «il n’a aucun sens du but» actuellement.