Le prince Harry voulait-il vraiment quitter la vie royale ou était-ce tout l’influence de Meghan Markle?

Après le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex a annoncé qu’ils «démissionnaient en tant que membres de la famille royale», certains ont immédiatement blâmé la femme du prince pour cette décision. Des fans royaux aux experts royaux, il ne manque pas de gens qui pensent que la seule raison pour laquelle Harry a laissé la vie dans laquelle il est né est à cause de l’influence de Meghan. Mais est-ce juste ou même vrai?

La seule façon de savoir ce que Harry ressent à propos de tout ce qui va de pair avec le fait d’être membre de la famille la plus célèbre d’Angleterre est par ce que le duc en a dit dans le passé. Voici plus à ce sujet pour savoir si c’était toute l’idée de Meghan ou quelque chose que Harry voulait vraiment depuis le début.

Meghan a admis qu’elle se débattait avec toute l’attention des médias

Avant de devenir duchesse de Sussex, Meghan était une actrice ayant joué le rôle de Rachel Zane dans l’émission de télévision Suits pendant plusieurs années. Malgré cela, elle était toujours en mesure de maintenir une vie relativement calme pendant le tournage du drame juridique. Mais tout a changé quand elle a commencé à sortir avec le prince britannique.

La presse a commencé à suivre Meghan partout et cela n’a pas ralenti du tout après le mariage du couple. En fait, l’attention et l’intérêt pour elle ont augmenté à la suite de leurs noces. Mais derrière toutes les ampoules et sourires clignotants, Meghan avait du mal à faire face à sa nouvelle réalité et en a admis autant lors du documentaire Harry & Meghan: An African Journey.

“C’est dur. Je ne pense pas que quiconque puisse comprendre cela, mais en toute honnêteté, je ne savais pas… lorsque j’ai rencontré mon mari maintenant, mes amis étaient vraiment heureux parce que j’étais si heureuse », a-t-elle déclaré au journaliste Tom Bradby.

Meghan a ajouté: “Mais mes amis britanniques m’ont dit:” Je suis sûr qu’il est génial, mais vous ne devriez pas le faire parce que les tabloïds britanniques vont détruire votre vie. “Et j’ai très naïvement dit:” De quoi parlez-vous? Cela n’a aucun sens! Je ne suis pas dans les tabloïds! “Je ne l’ai pas compris. Donc, ça a été… ouais, ça a été compliqué. »

Ce que Harry a dit dans le passé à propos de la royauté

Alors que certains pensent que la décision majeure de démissionner est tout ce que Meghan fait, il convient de noter que Harry n’a jamais été très à l’aise avec le fait d’être un prince et a partagé ses sentiments à ce sujet dans le passé.

En 2017, Harry a parlé à l’auteur chevronné Angela Levin de son passage dans l’armée et a révélé que c’était l’un des moments les plus heureux pour lui parce qu’il était accepté comme quelqu’un d’autre qu’un royal.

“Il m’a dit qu’il était le plus heureux de l’armée parce qu’il n’était que le capitaine Wales”, a déclaré Levin. “Ce n’était pas le prince Harry. Il adorait sortir en Afghanistan. Il a été ramené parce que quelqu’un a divulgué qu’il était là et cela est devenu trop dangereux pour lui et les soldats. »

Harry a avoué qu’il envisageait alors de quitter la vie royale.

“Je n’étais pas un prince, j’étais juste Harry. J’ai senti que je voulais sortir, mais j’ai décidé de rester et de trouver un rôle pour moi », a-t-il déclaré.

Quelle que soit l’idée, le duc et la duchesse de Sussex passent à un autre chapitre de leur vie et quitteront officiellement toutes leurs fonctions royales le 31 mars.

