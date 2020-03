Le prince Philip, âgé de 98 ans, assistera-t-il au mariage de la princesse Beatrice après avoir failli sauter sur celui de la princesse Eugénie?

Le prince Andrew et Sarah, la fille aînée de la duchesse d’York, la princesse Beatrice, devraient épouser son fiancé, Edoardo Mapelli Mozzi, le 29 mai. La cérémonie aura lieu à la Chapelle Royale, St James’s Palace à Londres et sera suivie réception offerte par la reine Elizabeth II au palais de Buckingham. Mais des questions se sont posées au sujet du mari de la reine, le prince Philip, qui vit maintenant à plus de 160 kilomètres de la ville, et s’il participera à l’affaire.

Lisez la suite pour savoir si Philip participera ou non à l’événement et la raison pour laquelle il a failli ignorer le mariage de la sœur cadette de Béatrice, la princesse Eugénie, quand elle a fait le nœud en 2018.

Le prince Philip et la princesse Béatrice | Indigo / .

Pourquoi le prince Philip n’a presque pas assisté aux noces de la princesse Eugénie

Le prince Philip a 98 ans, mais son âge avancé n’est pas la seule raison pour laquelle les gens se demandent s’il assistera aux noces à venir de sa petite-fille.

Les fans de Royal se souviendront peut-être que Philip était disposé à sauter les noces de la princesse Eugénie en 2018 en raison de son dédain pour sa mère, Sarah Ferguson.

La querelle du duc d’Édimbourg et de Fergie remonte aux années 90, lorsque la duchesse était encore mariée à Andrew et des photos de son bain de soleil seins nus tout en se faisant sucer les orteils par un autre homme ont été éclaboussées partout dans les nouvelles. Le scandale était quelque chose dont Philip, en particulier, était livide et il ne lui a jamais pardonné.

Il a été rapporté que Philip est également la raison pour laquelle Fergie n’a pas été invitée au mariage royal du prince William et Catherine, duchesse de Cambridge. Elle a été invitée au prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, mais seulement à la cérémonie publique, pas à la réception privée par la suite, car Philip n’aime même pas être dans le même bâtiment qu’elle.

La princesse Beatrice, la princesse Eugénie et le prince Philip | Bryn Lennon / .

Le duc sera-t-il au mariage de la princesse Béatrice?

Finalement, le grand-père d’Eugénie est allé à son mariage.

Juste avant le grand jour, une source du palais a révélé: «Il adore absolument Eugénie. Il ne peut pas se tenir debout très longtemps, ce qui rend les services religieux difficiles, et il ne peut pas supporter Fergie, mais il veut voir Eugénie mariée et, s’il est suffisamment en forme pour y être, il sera là. »

Maintenant, The Express a rapporté que si sa santé le permet, Philip se rendra de Norfolk à Londres et mettra de côté ses sentiments pour Fergie pour voir Béatrice se marier également.

“Le duc d’Édimbourg, qui aura 99 ans en juin, assistera sans aucun doute au mariage si sa santé le permet comme il l’a fait pour Eugénie, malgré sa retraite”, a déclaré à la publication le commentateur royal Richard Fitzwilliams.

La journée spéciale de la princesse Béatrice et de Mozzi sera très différente des mariages royaux que nous avons vus dans le passé et une partie de cela a à voir avec le scandale en cours entourant le prince Andrew. L’affaire ne sera pas télévisée et il n’y aura pas plus de 150 invités.

