Le prince William a admis qu’il ne “ restait pas éveillé la nuit, en attendant d’être roi ”

Chaque année qui passe, les fidèles royaux réfléchissent davantage à ce qui se passera lorsque la reine Elizabeth décède ou se retire inévitablement de ses fonctions. Malgré les souhaits du public, il n’y a presque aucune chance que le prince Charles soit ignoré dans la ligne de succession en faveur de son fils plus populaire, le prince William. Et le duc de Cambridge est probablement heureux de cela.

Même si le prince William prépare son destin depuis qu’il est jeune, il n’a pas hâte au stress de gouverner le Commonwealth. Bien qu’il n’en parle pas souvent, William a expliqué une fois ce qu’il ressent vraiment à l’idée d’assumer le trône.

Le prince William s’attend à ce que son père, le prince Charles, devienne roi

En tant qu’héritier le plus ancien de l’histoire britannique, Charles a mis du temps et s’est préparé à prendre le trône une fois que sa mère, la reine Elizabeth, a mis fin à son règne record. Au moment où cela se produit, le prince William deviendra le nouveau prince de Galles et héritier apparent. Il n’a aucun intérêt à sauter cette étape cruciale.

Dans

une interview de 2016, le prince William a révélé: «Je ne

rester éveillé la nuit en attendant d’être roi. ” Cette déclaration correspond à la précédente

les sentiments exprimés par d’autres membres de la famille royale qui ont admis que le titre prestigieux n’est pas

tout ce qu’il a craqué.

Le prince Harry n’a réclamé personne

veut le travail

Bien qu’il n’ait presque aucune chance de statuer, le prince Harry a récemment prouvé son mépris pour la vie royale en général lorsque lui et sa femme Meghan, la duchesse de Sussex, ont reculé de leurs postes supérieurs dans la famille. Mais avant même que cela ne se produise, le duc de Sussex a parlé franchement du sentiment général de porter la couronne.

“Y a-t-il quelqu’un de la famille royale qui veut être roi ou reine?” Le prince Harry a déclaré lors d’une interview. “Je ne pense pas, mais nous accomplirons nos tâches au bon moment.”

La monarchie britannique pourrait s’effondrer à tout moment

Avec plus de drame au cours de la dernière année que jamais auparavant, les experts royaux prédisent que la monarchie britannique pourrait ne pas survivre au prince Charles et que le prince William et ses futurs héritiers pourraient ne jamais avoir la chance de régner de toute façon.

Après la débâcle avec le

Duc et Duchesse de Sussex, ainsi que des ennuis juridiques pour le prince royal en disgrâce

Andrew, les gens commencent à remettre sérieusement en question le point de la monarchie.

L’héritage de la reine Elizabeth a passé sa vie à créer pourrait disparaître avec elle

la mort ou peu de temps après, surtout si le prince Charles reste moins populaire que

d’autres membres de la famille.

Le prince William suit un

sens strict du devoir

Il n’y a aucun moyen de prédire ce qui se passera à l’avenir. Mais si la monarchie survit à la tourmente de 2020 et au-delà, le prince William intensifiera et remplira le rôle pour lequel il est né, même s’il est nerveux à ce sujet. Contrairement à son frère, le duc de Cambridge est un adepte des règles dans l’âme et ne s’est jamais rebellé contre les traditions de sa famille.

Il ne peut pas rêver de la

trône ou quête de pouvoir et de prestige. Mais cette humilité est ce qui fera

Le prince William est un leader efficace et populaire, tout comme la légendaire reine Elizabeth.