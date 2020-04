Le prince William a salué l’esprit communautaire britannique au milieu de la pandémie de coronavirus.

2020-04-12 23:30:07

Le prince William a fait l’éloge de l’esprit communautaire britannique au milieu de la pandémie de coronavirus alors qu’il est annoncé comme mécène du National Emergencies Trust.

Le royal de 37 ans a fait ces commentaires lors de son annonce en tant que patron du National Emergencies Trust, où il a salué la détermination de la Grande-Bretagne face à une “crise”.

Il a déclaré: “Je pense que la Grande-Bretagne est à son meilleur face à une crise. Nous nous ressaisissons tous et cet esprit communautaire revient plus vite qu’autre chose.”

Alors que Lord Dannatt, président du National Emergencies Trust, a ajouté: “Après son soutien indéfectible au National Emergencies Trust depuis notre lancement en novembre dernier jusqu’à ce Coronavirus Appeal, tous ceux qui sont connectés au NET sont ravis que le duc de Cambridge ait honoré notre travail. en devenant notre mécène pour 2020. Nous sommes impatients de travailler avec lui et nos partenaires du réseau de la UK Community Foundation pour aider les communautés à travers le pays à lutter contre l’augmentation dramatique de la pauvreté alimentaire ainsi que les nombreux autres problèmes sociaux de plus en plus pressants découlant de cette crise. ”

Jusqu’à présent, le National Emergencies Trust a aidé des centaines de banques alimentaires et de services de distribution, qui fournissent des médicaments et des produits essentiels à la communauté.

Cela vient après que le duc et la duchesse de Cambridge aient surpris des écoliers avec un appel vidéo.

Le prince William et la duchesse Catherine ont appelé les enfants de la Casterton Primary Academy dans le Lancashire, qui suivent toujours des cours malgré la fermeture des écoles en raison de la crise sanitaire, car leurs parents sont des travailleurs clés, tels que le personnel des supermarchés et les professionnels de la santé.

Le duo a participé à une séance de démonstration avant de discuter plus tard avec les enseignants de l’école.

Anita Ghidotti, directrice générale de Pendle Education Trust, a déclaré à propos de leur visite: “C’était tout simplement fantastique. Je ne peux pas croire qu’ils nous aient choisis, parmi tout le monde dans le pays. Tout le monde se sent très spécial. Cela a été un véritable coup de pouce. ”

Apparaissant par liaison vidéo, les enfants ont montré au couple des photos de leurs parents et de leurs bonnets de Pâques, qu’ils avaient faits avant les vacances annuelles ce week-end.

Alors qu’ils modélisaient des oreilles de lapin maison, William, 37 ans, se mit à rire: “J’aime vos oreilles de lapin, elles ressemblent à la vraie affaire – c’est un look fort!”

