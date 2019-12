Le prince William a une fois ruiné Noël pour Kate Middleton une fois, la laissant en larmes

Cette année, le duc et la duchesse de Cambridge, le prince William et Kate Middleton, vont probablement passer Noël avec leurs enfants et la reine à Sandringham. Leurs trois jeunes enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, connaissent déjà cette tradition et pourront même probablement participer à la marche annuelle de la famille royale à l'église le jour de Noël.

Bien que le duc et la duchesse passent maintenant toutes leurs vacances agréables ensemble, cela n'a pas toujours été le cas. En fait, il y a eu des Noëls passés quand le seul cadeau que le prince William a donné à Middleton était les yeux rouges gonflés qui proviennent d'un bon cri dur.

Kate Middleton a été invitée à passer les vacances avec la famille royale avant le mariage

Le prince William et Middleton ont fréquenté l'Université de St Andrews en 2001. Apparemment, elle a attiré son attention lors d'un défilé de mode caritatif et bien qu'ils se soient vus autour du campus, c'était la première fois qu'il prenait une conscience aiguë d'elle.

Avant longtemps, il lui avait demandé de s'asseoir avec lui dans la salle à manger et ils sont rapidement devenus rapidement des amis.

Au moment où le couple a terminé l'université, la duchesse Kate partageait un appartement avec le prince William et ses amis et était vue avec lui lors d'événements publics royaux.

En 2006, William a demandé à Kate de rejoindre sa famille à Sandringham pour le déjeuner de Noël traditionnel de la famille royale. C'était la première fois qu'une personne «juste une petite amie» recevait une invitation à le faire.

La biographe royale Katie Nicholl, a expliqué dans son livre "The Making of a Royal Romance", que c'était "la première fois qu'une petite amie avait reçu une telle invitation." Middleton a finalement décidé de ne pas y assister, en faveur de rester à la maison avec sa propre famille. au lieu.

Le prince William a promis de se joindre aux Middleton pendant la période des Fêtes

La même année, le prince William avait promis à Middleton qu'il se joindrait à ses fêtes de famille pour les fêtes. Apparemment, il était censé rejoindre sa famille pour Hogmanay.

Hogmanay est le jour férié du Nouvel An écossais qui s’étend sur la période allant du réveillon au 2 janvier. Traditionnellement, les familles écossaises se réunissaient au cours de ces quelques jours pour célébrer les vacances entre elles, plutôt que le jour de Noël.

Malgré les apparences de leurs jolies cartes de vœux cette année, leurs Noëls n'ont pas toujours été du soleil et des roses. Le prince William ne s'est pas rendu à Hogmanay pour passer les vacances avec les Middleton en 2006.

Le prince n'est jamais venu pour Noël et a ruiné les vacances de Kate

Le prince William a appelé Middleton le lendemain de Noël pour l'informer qu'il avait changé d'avis et qu'il ne se joindrait pas à elle, ne la voyant donc pas du tout pendant la période des fêtes. Cela aurait laissé la future duchesse en larmes et ruiné ses festivités de vacances. Il ne lui a pas donné beaucoup de préavis qu'il ne viendrait pas passer les vacances avec eux.

Peu de temps après, le couple a dû se séparer en 2007. Apparemment en raison de problèmes d'engagement et de l'inquiétude quant à la gravité de leur relation. Les rapports suggèrent que Middleton a donné au prince William un ultimatum concernant leur relation, ce qui a ramené le couple ensemble.

Maintenant, chaque Noël se déroule comme sur des roulettes tandis que le duc et la duchesse de Cambridge passent leurs vacances avec la reine ou la famille Middleton. L'édition de cette année de leur carte de vacances en famille a déjà été divulguée en ligne et des rumeurs ont fait état de leur intention d'autoriser le prince George et la princesse Charlotte à rejoindre la famille lors de leur promenade à l'église le jour de Noël.

Même s'il semble que le prince Harry et Meghan Markle sautent les festivités des fêtes royales pour passer du temps avec la mère de Markle, le Sun rapporte que le prince George et la princesse Charlotte seront présents pour la première fois cette année.