Le prince William aimait Joker

Le prince William “adorait” Joker “- mais il est content de ne pas l’avoir vu tard le soir.

Le prince William “adorait” “Joker”.

Le royal de 37 ans a rencontré la star du film, Joaquin Phoenix, dans les coulisses des EE British Academy Film Awards dimanche (02.02.20) après la victoire de la star de 45 ans pour le premier rôle et a fait l’éloge du film et Sa performance.

Cependant, William a plaisanté en disant qu’il était content de ne pas l’avoir vu trop tard dans la soirée car cela aurait pu lui faire des cauchemars.

Le prince – qui est président de la BAFTA – a déclaré: “Ravi de vous rencontrer. J’ai vraiment adoré ‘Joker’. C’était génial.

“Je l’ai mis et mis hors tension avant de le regarder, car les gens ne cessaient de me dire” Soyez prudent lorsque vous choisissez de le regarder. ”

“Je suis content de ne pas l’avoir regardé avant de se coucher, mais d’énormes félicitations pour une performance incroyable.”

En retour, Joaquin a remercié le prince pour son discours lors de la cérémonie, au cours de laquelle il a dénoncé le manque de diversité des nominés.

Il a simplement dit à William: “Merci pour votre discours.”

William – qui a été rejoint lors de l’événement par son épouse, Catherine, la duchesse de Cambridge – avait commenté le manque de femmes et d’acteurs de couleur qui avaient été présélectionnés pour les prix lorsqu’il était monté sur scène au Royal Albert Hall de Londres.

Prenant la parole pour présenter à Kathleen Kennedy la bourse BAFTA, il a déclaré: “Nous nous retrouvons à parler de la nécessité de faire plus pour lutter contre la diversité dans le secteur. Cela ne peut pas être vrai de nos jours. Je connais Pippa [Harris] et Amanda [Berry] partager cette frustration.

“La BAFTA prend cette question au sérieux et, suite aux nominations de cette année, a lancé un examen complet … pour s’assurer que les opportunités sont accessibles à tous.”

Dans son propre discours d’acceptation, l’acteur de «Walk the Line» a également mis en lumière la question.

Il a déclaré: “Je me sens très honoré et privilégié d’être ici ce soir, BAFTA a toujours été très favorable à ma carrière et je suis profondément reconnaissant.

“Mais je dois dire que je me sens également en conflit, parce que beaucoup de mes camarades méritants n’ont pas le même privilège. Je pense que nous envoyons un message très clair aux gens de couleur que vous n’êtes pas les bienvenus ici . ”

Joaquin a admis qu’il pourrait faire plus pour s’assurer que les films sur lesquels il travaille sont “inclusifs”, mais a exhorté tout le monde à faire de même.

Il a ajouté: “Ce n’est pas une condamnation auto-justifiée parce que j’ai honte de dire que je fais partie du problème. Je n’ai pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m’assurer que les décors sur lesquels je travaille sont inclusifs, mais je pense que c’est plus que d’avoir des décors multiculturels.

“Je pense que nous devons travailler dur pour vraiment comprendre le racisme systémique. Je pense que c’est le peuple qui a créé et perpétué un système d’oppression et qui en profite que de le démanteler.”

.