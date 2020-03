Le prince William est le premier Royal à reconnaître le coronavirus

2020-03-19 01:30:06

Le prince William a été le premier membre de la famille royale à reconnaître la pandémie de coronavirus.

Le duc de Cambridge est devenu le premier membre de la famille royale à faire face à la crise des coronavirus qui a balayé le monde.

Le prince de 37 ans a déclaré mercredi (18.03.20) qu’il “redoutait le jour” où le National Emergencies Trust, qui a été lancé l’année dernière, serait nécessaire, mais se réjouit qu’il soit disponible pour aider les personnes touchées par le déclenchement.

S’exprimant au nom du National Emergencies Trust, qui est en partenariat avec la Croix-Rouge britannique, William a déclaré: “J’ai dit lors de son lancement l’année dernière que je redoutais le jour où cela serait nécessaire. Malheureusement, avec l’éclosion de Covid-19 , ce jour est venu plus vite que n’aurait pu l’espérer.

“Mais maintenant, plus que jamais, je suis reconnaissant que le National Emergencies Trust existe. Il fera en sorte que le soutien atteigne ceux à travers le Royaume-Uni qui en ont le plus besoin, aussi rapidement et efficacement que possible. Et il contribuera à garantir que tous nos efforts pour surmonter ce défi sont canalisés de la meilleure façon possible. ”

Le virus, qui est originaire de Wuhan, en Chine, a déjà infecté 2 626 personnes confirmées, bien que l’on estime que 35 000 à 50 000 personnes pourraient l’avoir, au Royaume-Uni.

Cent quatre personnes, au moment de la rédaction du présent document, sont décédées dans le pays des suites de complications dues au coronavirus, et on pense que ce chiffre va augmenter.

William a déclaré: “Chaque fois que l’adversité frappe, le peuple britannique a une capacité unique à se ressaisir. La façon dont les communautés locales soutiennent les personnes touchées montre le meilleur de nos valeurs et de notre nature humaine. Le désir du public d’aider dans la foulée de la tragédie doit être gérée et canalisée de la meilleure façon possible – c’est pourquoi la création du National Emergencies Trust était si importante. ”

Peu de temps après le discours de William, son frère le prince Harry et sa femme la duchesse Meghan ont publié leur propre déclaration sur leur page Instagram officielle.

Il disait: “Ce sont des temps incertains. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour la vérité, pour le soutien et pour nous sentir moins seuls pendant une période qui peut honnêtement être assez effrayante. Il y en a tellement dans le monde entier qui ont besoin de soutien en ce moment, qui travaillent sans relâche pour répondre à cette crise dans les coulisses, en première ligne ou à la maison. Notre volonté, en tant que peuple, de faire face à ce que nous vivons tous avec COVID-19 est impressionnant, ce moment est un véritable témoignage de l’esprit humain.

“Nous parlons souvent de compassion. Toutes nos vies sont en quelque sorte affectées par cela, unissant chacun de nous dans le monde. La façon dont nous nous abordons et nos communautés avec empathie et gentillesse est incontestablement importante en ce moment.

“Au cours des prochaines semaines, ce sera notre principe directeur. Nous partagerons des informations et des ressources pour nous aider tous à naviguer dans l’incertitude: de la publication d’informations et de faits exacts par des experts de confiance, à l’apprentissage des mesures que nous pouvons prendre pour nous maintenir et nos familles en bonne santé, à travailler avec des organisations qui peuvent soutenir notre bien-être mental et émotionnel.

“En outre, nous nous concentrerons sur les histoires inspirantes de la façon dont tant d’entre vous dans le monde se connectent de manière grande et petite pour nous élever tous. Nous sommes tous dans le même bateau, et en tant que communauté mondiale, nous pouvons nous soutenir mutuellement. d’autres à travers ce processus – et construire un quartier numérique qui se sent en sécurité pour chacun d’entre nous.

Nous avons hâte de partager davantage au cours des jours et des semaines à venir … (sic) “

Mots clés: Duc de Cambridge, Prince William, Prince Harry, Duchesse Meghan

Retour au flux

.