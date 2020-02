Le prince William et Kate Middleton n’étaient pas prêts pour la fouille de Brad Pitt au Megxit

Cela fait un bon mois que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur sortie étonnante de la famille royale, mais le prince William et Kate Middleton n’ont toujours pas surmonté le choc de leur départ. Le duc et la duchesse de Cambridge sont apparus aux BAFTA cette année, où plusieurs célébrités, dont Brad Pitt, se sont moquées du Megxit. Les blagues étaient bien intentionnées, mais les experts pensent que William et Kate n’étaient pas prêts pour elles.

Le prince William et Kate Middleton éblouissent aux BAFTA

William et Kate ont fait une apparition surprise aux BAFTA ce

année, qui ont eu lieu à l’intérieur du Royal Albert Hall de Londres. Le couple a marché

le tapis rouge avant l’événement, qui est essentiellement la version britannique de la

Oscars.

C’est la quatrième année consécutive que William et Kate ont

assisté à la cérémonie de remise des prix. Cette année a également marqué la 10e année que le prince William

a été président des BAFTA.

Lorsque la cérémonie de remise des prix a commencé, William et Kate étaient assis au premier rang. Malheureusement, les deux sont apparus un peu tendus lorsque Brad Pitt et Rebel Wilson ont fait des blagues sur Megxit.

Harry et Meghan ont annoncé leur sortie au début de

Janvier. Le couple se retire en tant que membres supérieurs de la famille royale et sont

vivant actuellement au Canada. L’annonce aurait choqué la famille royale et

sur la base des réactions de William et Kate aux BAFTA, il est toujours délicat

matière.

Wilson s’est moqué de la famille royale

Il y a eu deux cas notables où les présentateurs ont fait des blagues

sur la famille royale aux BAFTA. Selon Fox

News, l’expert royal Neil Sean dit que les coups de Wilson à Prince

Andrew et Harry ont été les plus offensants pour William et Kate.

“La rétroaction est que de nombreuses étoiles sont sorties de la ligne

devant le patron, qui est le duc de Cambridge », a déclaré Sean.

“William est un grand partisan des films et a parlé ouvertement dans son discours

le manque de diversité lors des récompenses.

Quand Wilson est monté sur scène pour remettre le prix du meilleur

Directrice, elle a plaisanté sur la cérémonie organisée à Andrew et Harry

palais. La plaisanterie maladroite ne s’est pas bien passée avec le public.

Les caméras ont également capturé le prince William et Kate Middleton

réaction et la paire avait l’air très mal à l’aise avec la blague.

Il y a quelques mois, le prince Andrew a démissionné de ses fonctions royales à la lumière de ses liens avec le pédophile Jeffrey Epstein. Andrew a également été accusé d’avoir couché avec l’une des victimes du trafic sexuel d’Epstein alors qu’elle n’avait que 17 ans. Andrew a nié toutes ces allégations.

Brad Pitt se prend un coup

Pour aggraver les choses, Pitt a également fait quelques blagues au

aux frais de la famille royale. Bien que l’acteur n’ait pas pu se rendre à l’événement, il a

a prononcé son discours à Margot Robbie, qui a accepté son prix du meilleur soutien

Acteur.

Pendant son discours, Pitt a demandé à Robbie de remercier toutes les personnes impliquées dans Once

Il était une fois à Hollywood. Il a également jeté quelques lignes de punch sur ce qu’il

allait nommer son prix.

“Il dit qu’il va nommer ce Harry”, Robbie

dit au nom de Pitt. “Parce qu’il est vraiment excité de l’apporter

retour aux États-Unis avec lui… Ses paroles, pas les miennes! »

Kate Middleton et le prince William étaient super énervés lors des blagues au BAFTAS

Apparemment, les réactions que vous avez vues sur votre écran de télévision d’eux Laughing, ont été éditées! Ils étaient vraiment énervés!

WOW! Https: //t.co/7qBvhbJs2U

– SocialCivilRightsFan2 (@ MegsWorld8150) 6 février 2020

Après la plaisanterie, les caméras ont fait irruption dans la foule et il est apparu

comme si tout le monde riait bien. Sean, cependant, affirme que les images

a été modifié pour donner l’impression que le public a aimé la blague.

Il a ajouté que le prince William et Kate Middleton étaient assurés que

ils ne se moqueraient plus jamais de l’événement. Heureusement, le couple avait

un bon moment à la cérémonie, malgré les coups.

Comment le prince William et Kate Middleton gèrent-ils le Megxit?

À la lumière de ce qui s’est passé aux BAFTA, des sources internes affirment que William et Kate ne gèrent pas très bien le Megxit. Le prince William aurait dit à un ami proche qu’il ne voulait jamais voir le prince Harry quitter la famille royale et espérait qu’il reviendrait un jour.

Kate, quant à elle, était très proche d’Harry et est également attristée

par son départ. Des sources affirment qu’elle n’a pas contacté Meghan, principalement

parce qu’ils n’étaient jamais proches.

On ne sait pas ce qui se passera avec Harry et Meghan dans le

prochains mois. Les deux envisagent de devenir financièrement indépendants et

partager son temps entre le Royaume-Uni et le Canada.

On s’attend à ce qu’ils achètent une résidence secondaire au Canada,

a été une spéculation qu’ils pourraient déménager à Los Angeles à la place.

Le prince William et Kate Middleton n’ont pas commenté la

rapports entourant leur apparition dans les BAFTA.