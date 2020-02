Le prince William et Kate Middleton ont l’impression de pouvoir se détendre et repousser les limites depuis la sortie de Harry et Meghan

La sortie du prince Harry et de Meghan Markle secoue la famille royale comme jamais auparavant, mais elle pourrait finir par profiter au prince William et à Kate Middleton. Le duc et la duchesse de Cambridge ont semblé plus détendus que jamais dans le sillage de Megxit, déclenchant qu’ils peuvent enfin se détendre maintenant que Harry et Meghan sont hors de la famille royale. Voici comment le prince William et Catherine, duchesse de Sussex, ont repoussé les limites depuis la sortie choquante de Harry et Meghan.

Que signifie Megxit pour le prince William et Kate Middleton?

Début janvier, Harry et Meghan ont stupéfait le monde

en annonçant leur démission en tant que membres supérieurs de la famille royale. le

les membres de la famille royale auraient été aveuglés par l’annonce, ce qui a provoqué une

des rencontres entre Harry, la reine Elizabeth, le prince Charles et le prince William.

Après la fin des réunions, la reine Elizabeth a confirmé que Harry et Meghan ne seront plus des membres actifs de la famille royale. Bien que le couple conserve ses titres de duc et de duchesse de Sussex, il perdra ses titres de RHS.

Avec le prince Harry et Meghan hors du mélange, d’autres membres de la

la famille royale devra sans aucun doute prendre le relais. Cela comprend le prince William

et Kate, qui devrait assumer plus de responsabilités dans les années à venir.

Heureusement, William et Kate gèrent la pression supplémentaire comme

Ce n’est pas grand chose. Au cours de leur dernière série d’engagements publics, le

Les cambridges sont apparus très détendus, et ils montrent même plus de PDA que

jamais auparavant.

Kate Middleton et le prince William font leurs bagages sur le PDA

Depuis qu’ils se sont mariés en 2011, William et Kate ont gardé

leur PDA au minimum. En fait, le couple évite généralement de montrer des signes de

l’affection en public, un protocole mis en place par d’autres membres de la famille royale

famille.

Mais à la lumière de la sortie de Harry et Meghan, William et Kate semblent assouplir leur position sur PDA.

Selon le

Sun, l’expert en langage corporel Judi James a examiné des photos de Prince

La dernière sortie de William et Kate et pense qu’ils montrent plus d’affection

que jamais. Cela comprend plus de contacts physiques et de signes non verbaux.

“William et Kate semblent apporter plus de non-verbal

signaux et touche à leur «routine»

après le Megxit, comprenant apparemment qu’ils peuvent repousser les limites

un peu sans souffrir d’un intérêt obsessionnel et de critiques », James

expliqué.

James a ajouté que William et Kate montrent plus d’affection, mais

ils s’assurent également de ne pas totalement ignorer la tradition royale. Les deux

comprendre qu’il est acceptable de repousser les limites tant qu’ils ne le font pas

compromis la tradition.

Les Cambridges semblent plus détendus

En plus de montrer plus d’amour et d’affection, William et Kate sont apparus beaucoup plus détendus lors de leurs derniers engagements royaux.

Lors de leur récent voyage à Bradford, par exemple, le

Cambridges a rencontré des observateurs royaux pour quelques milkshakes dans un glacier local.

Le couple semblait passer un bon moment au restaurant et a été surpris en train de sourire

plus d’une fois.

“Kate a tendance à être plus active et démonstrative mais William

imite assez pour le rendre mutuel et il semble murmurer à part dans l’oreille de Kate

pour inciter la plupart des plaisanteries », a partagé James.

Le prince William et Kate se sont également amusés à assister aux BAFTA au cours du week-end. Le couple a ébloui les fans sur le tapis rouge, tandis que William a prononcé un excellent discours devant les plus grandes célébrités du Royaume-Uni.

Bien que la sortie de Harry et Meghan ait causé beaucoup de

presse pour la royauté, William et Kate semblent embrasser leurs nouveaux rôles

avec confidence.

Meghan et Harry ont-ils inspiré William et Kate?

Avec William et Kate plus détendus et sans peur de s’engager

dans un petit PDA, il y a eu des discussions sur la façon dont ils suivent Harry

et la tête de Meghan.

Avant leur sortie choquante, Harry et Meghan étaient largement

considéré comme le couple le plus affectueux de la famille royale. Les deux jamais

semblait timide à exprimer leur amour devant les caméras, et certains

les experts estiment que William et Kate font de même.

On ne sait pas si le prince William et Kate Middleton copient consciemment Harry et Meghan, mais on ne peut nier qu’ils sont devenus plus affectueux ces derniers mois.

Dans le cadre de leur nouveau plan, Harry et Meghan vivront dans

Canada pour une partie de l’année. On ne sait pas combien de temps ils restent au Canada, mais

cela signifie certainement que les observateurs royaux verront moins d’entre eux aller de l’avant.

Le prince William et Kate Middleton n’ont pas commenté la

rapports entourant Megxit.