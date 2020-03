Le prince William et Kate Middleton pourraient “ ne pas avoir apprécié ” le “ mépris ” du prince Harry et Meghan Markle pour la reine, selon un expert

Le prince Harry et Meghan, le plan de sortie royal de la duchesse de Sussex, ont peut-être choqué certains, mais la reine Elizabeth a soutenu leur décision. Comment le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, ont-ils ressenti cela? Selon une source royale, les Cambridges n’approuvaient pas le déménagement, ni la façon dont le prince Harry et Meghan ont montré du «mépris» pour la famille royale.

Meghan Markle, le prince Harry, le prince William et Kate Middleton | Anwar Hussein / WireImage

Le prince Harry et Meghan ont fait leur grande annonce

En janvier, le prince Harry et Meghan ont annoncé un plan qui

beaucoup ont trouvé drastique au début. Les Sussex ont partagé la décision de faire un «pas

retour “, avec la reine signe sur elle.

Le prince Harry a ensuite remarqué comment lui et Meghan avaient l’impression que leur sortie était la seule option pour échapper à l’examen constant du public et des médias auquel ils étaient confrontés.

«La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je n’ai pas toujours bien compris, mais pour autant que cela se passe, il n’y avait vraiment pas d’autre option », a-t-il expliqué lors d’un discours prononcé lors d’un dîner pour les partisans de Sentebale à Londres.

La reine a partagé sa déclaration de soutien, notant: «Suite

plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureux que

ensemble, nous avons trouvé une voie constructive et positive pour mon

petit-fils et sa famille. Harry, Meghan et Archie seront toujours très aimés

les membres de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont connus en tant que

résultat d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et soutiennent leur souhait

vie plus indépendante.

Le prince William et Kate auraient dû prendre le relais

Alors que les Sussex se préparaient et se dirigeaient vers le Canada, de nombreux fans royaux se sont demandé si les Cambridges auraient besoin de se préparer et de remplacer les Sussex. Une source a partagé avec The Mirror comment la décision était «assez égoïste», expliquant: «Harry et Meghan décidant de lever des bâtons et de partir sans aucune réflexion sur la façon dont cela pourrait les affecter est assez égoïste.»

La source a ajouté: “Si les Sussex ne sont ici que la moitié de l’année, il reviendra à William et Kate de prendre le relais avec plus d’engagements, plus de pression, et cela n’a même pas été envisagé.”

Une source estime que les Cambridges désapprouvent les Sussex

plan

Les Cambridges n’ont pas parlé publiquement du plan du prince Harry et de Meghan, mais ne l’aimeraient pas.

L’expert royal Richard Fitzwilliams estime que le prince William et Kate ont ressenti un «coup dur pour la monarchie» lorsque les Sussex ont annoncé leur départ de la famille royale et n’auraient «pas apprécié» le plan.

“Le fait que les Sussex se sont comportés comme ils l’ont fait était une grave

coup à la monarchie “, a déclaré Fitzwilliams à Express, ajoutant:” William et Kate,

avec George et ses frères et sœurs, sont l’avenir de la monarchie. Ils

n’aura pas apprécié la façon dont les Sussex ont si manifestement manqué de respect

la reine et a montré un tel mépris ouvert pour l’institution. “