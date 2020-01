Le prince William et Kate Middleton pressés de “ prendre le relais ” après le drame du prince Harry et Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle quittent leurs fonctions royales après que la reine Elizabeth lui a donné sa bénédiction, mais qu’est-ce que cela signifie pour le prince William et Kate Middleton? Certains experts royaux pensent qu’ils devront rattraper le retard, craignant que Middleton, en particulier, «ne fasse les frais».

Le prince William, Kate Middleton, Meghan Markle et le prince Harry | Stephen Pond / .

La reine Elizabeth a approuvé la sortie du prince Harry et de Meghan Markle

Après que le prince Harry et Markle ont annoncé leur intention de partir

leurs fonctions royales, la reine Elizabeth a rencontré Harry, le prince William et le prince

Charles pour discuter de la question, publiant une déclaration selon laquelle elle soutenait

le plan des Sussex.

Lorsque les détails ont été finalisés, les Sussex et la Reine ont publié des déclarations exposant le plan pour l’avenir.

Une déclaration de la reine a noté: «Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureux qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

La déclaration a continué: «Je tiens à les remercier pour tout leur travail dévoué à travers le pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis particulièrement fier de la façon dont Meghan est devenue si rapidement une de la famille. J’espère de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permettra de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible. »

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Le plan «égoïste» des Sussex pourrait laisser le prince William et Middleton encore plus à faire

Avec la sortie des Sussex de la famille royale, on s’inquiète

sur la façon dont leurs tâches seront gérées à l’avenir. Selon The Mirror,

des sources royales affirment que la décision des Sussex de partir est «assez égoïste» et pourrait

laisser certaines de leurs fonctions sur la plaque de Cambridges.

Une source du palais a expliqué au Mirror comment le prince Harry et Markle avaient décidé de quitter

la famille royale a causé «une véritable inquiétude» à propos des retombées quand ils sont

disparu. L’initié a partagé: «Harry et Meghan décident de lever des bâtons et de partir

sans aucune réflexion sur la façon dont cela pourrait les affecter est assez égoïste. “

La source a poursuivi: «Si les Sussex ne sont qu’ici

la moitié de l’année, il appartiendra à William et Kate de prendre le relais avec

plus d’engagements, plus de pression, et cela n’a même pas été envisagé. »

Express rapporte en outre que «avec la perte de deux membres de la famille royale, il appartiendra peut-être maintenant aux Cambridges d’assumer plus de responsabilités. Un horaire déjà chargé peut devenir plus chargé et Kate peut se retrouver étirée entre la maison et le travail dans sa vie quotidienne. »

L’expert royal Daniela Elser a partagé que Middleton pourrait faire face à un obstacle supplémentaire, écrivant sur news.com.au: «Malheureusement pour Kate, elle doit faire les frais de cet ordre royal mondial. On ne peut pas échapper au fait inconfortable que peu importe à quel point il est injuste (ou non féministe) que Kate soit constamment lancée contre Meghan, cette situation ne sera mise en surmultipliée que dans les mois et les années à venir. »

Pourquoi 2020 va être une grande année pour la famille royale

Au cours du podcast Heirpod, l’expert royal Omid Scobie a partagé que les Cambridges devront «mettre beaucoup plus de travail» en 2020, l’expert royal Victoria Arbiter ajoutant: «2020 sera une grande année d’ajustement, de changement et d’adaptation avec la reine être plus âgé. “

Elle a poursuivi: “Donc, tout le monde doit commencer à améliorer un peu le jeu.”

Quant à la façon dont les Cambridges gèrent les retombées du drame de Harry et Markle, le stress a pu être vu lors de leur première apparition conjointe après l’annonce des Sussex.

L’expert en langage corporel Blanca Cobb a partagé comment leur posture était assez révélatrice de la situation. Cobb a déclaré à Cosmopolitan: «Il est inhabituel de voir William et Kate avec des épaules aussi arrondies. Il se peut qu’ils ressentent au sens figuré le poids ou la pression de la situation avec Harry et Meghan, donc cela les alourdit un peu. “