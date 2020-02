Le prince William et Kate Middleton prévoient un voyage dévastateur alors qu’ils continuent à intensifier leurs fonctions royales

Le prince William et Kate Middleton se préparent pour un voyage déchirant en Australie. Le pays a été dévasté par des feux de brousse ces derniers mois, et le duc et la duchesse de Cambridge seraient “profondément attristés” par les pertes massives subies par le pays. Les détails du voyage n’ont pas encore été réglés, mais le couple espère que leur visite aidera le pays à se rétablir dans les années à venir.

Prince William et Kate Middleton | Mark Cuthbert / UK Press via .

Le prince William et Kate Middleton jusqu’à leur royal

responsabilités

Le voyage en Australie est un autre exemple de la façon dont le prince William et Kate assument plus de responsabilités à la suite de la sortie étonnante du prince Harry et de Meghan Markle.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur départ à

le début de l’année. Les deux se retirent en tant que membres supérieurs de la famille royale

famille et partagera leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

À la suite de leur sortie, d’autres membres de la famille royale seront contraints de reprendre le relais. Cela comprend le prince William et Kate Middleton, qui avaient déjà un horaire chargé au départ. D’autres membres de la famille royale, comme la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, peuvent également être invités à se lever, bien que rien d’officiel n’ait été annoncé.

La sortie de Harry et Meghan devrait devenir officielle cette

printemps. Le couple prévoit de retourner au Royaume-Uni pour une dernière

engagement avant qu’ils ne se lancent dans le prochain chapitre de leur vie.

L’Australie face à la saison historique des feux de brousse

L’Australie fait face à l’un des pires feux de brousse

saisons dans sa longue histoire. Les incendies ont fait rage pendant des mois à Victoria et New

Galles du Sud, tuant 33 personnes et incendiant plus de 2 000 maisons.

Des milliers et des milliers d’animaux sauvages locaux ont également

péri dans les incendies, qui coûteraient à l’Australie plus de 5 milliards de dollars. À

aggraver les choses, l’Australie fait également face à une sécheresse majeure.

À la lumière de la dévastation généralisée, le prince William et Kate ont publié une déclaration sur les réseaux sociaux exprimant leur soutien au peuple australien alors qu’il se remet des incendies.

“Nous continuons d’être choqués et profondément attristés d’apprendre les incendies qui détruisent les maisons, les moyens de subsistance et la faune sauvage dans une grande partie de l’Australie”, ont-ils partagé. «Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes et communautés touchées par cet événement dévastateur.»

La déclaration est intervenue après la tournée de Harry et Meghan

Australie en 2018. Les Sussex ont fait une série d’arrêts sur le continent au cours de la

cours de 16 jours. Ils ont également visité la Nouvelle-Zélande, les Tonga et les Fidji.

À l’intérieur du voyage de Cambridge en Australie

Le prince William et Kate ont initié le voyage en Australie

après avoir lu toutes les dévastations causées par les feux de brousse. Sources internes

affirment que les deux ont été “choqués et profondément attristés” par la nouvelle.

Selon Daily

Mail, le prince William et Kate espèrent rencontrer des victimes des incendies au cours

leur voyage en Australie, ainsi que certains des hommes et des femmes qui ont été

se défendant. Les deux seraient en discussion avec le Premier ministre

Australie, Scott Morrison, sur les détails du voyage.

Certains des arrêts potentiels incluent le sud

Australie, Victoria et Nouvelle-Galles du Sud. Le palais devrait faire une

annonce officielle dans les prochaines semaines.

Ce sera le cinquième voyage du prince William dans la région. William et Kate ont visité l’Australie pour la première fois en 2014. Ils sont revenus en 2011 après une série d’inondations qui ont frappé le pays.

Comment le Prince William et Kate Middleton traitent-ils

Megxit?

Alors que Harry et Meghan profitent de leur temps loin des projecteurs royaux, le prince William et Kate ont été contraints d’assumer plus de responsabilités en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Les nominations ajoutées ont mis beaucoup de stress sur la

couple, mais des sources affirment que le drame les a également rapprochés.

«Les Cambridges sont plus occupés que jamais depuis Harry et Meghan

quitté le Royaume-Uni. Vous penseriez que leur horaire chargé mettrait à rude épreuve

le mariage, mais cela les a en fait rapprochés », a expliqué l’initié.

“Travailler en équipe et se soutenir mutuellement est essentiel à un moment comme celui-ci,

et c’est exactement ce qu’ils font. “

En ce qui concerne Harry et Meghan, les deux ont été

détente au Canada au cours du dernier mois. Ils ont cependant récemment réservé un

concert lors d’un sommet à Miami qui a été accueilli par JP Morgan.

La paire aurait été payée pour sa présence à l’événement,

bien qu’il ne soit pas clair combien ils ont fait. Dans le cadre de leur plan de sortie, le

Les Sussex n’accepteront plus de financement public et financeront leur propre

efforts.

Le prince William et Kate Middleton n’ont pas commenté la sortie du prince Harry et de Meghan Markle.