Le prince William et Kate Middleton tiennent des réunions secrètes au milieu du drame du prince Harry et de Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle ont dominé les gros titres royaux ces dernières semaines grâce à leur décision de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale. Dans le même temps, le prince William et Kate Middleton ont poursuivi leurs fonctions royales alors qu’ils se préparent à leurs futurs rôles de prince et de princesse de Galles avant de devenir un jour roi et reine du Royaume-Uni. Récemment, William et Kate – le duc et la duchesse de Cambridge – ont tenu des réunions secrètes pour deux raisons très différentes.

Prince William et Kate Middleton | Chris Jackson / .

Le prince William s’apprête à reprendre le rôle de son père

La reine Elizabeth a récemment commencé sa 68e année

sur le trône britannique et le prince William a célébré son 50e anniversaire en tant que prince

du Pays de Galles, la personne responsable du domaine du duché de Cornwall à 1 milliard de dollars.

Il ne fait aucun doute que dans les années à venir, il y aura des changements majeurs dans la famille royale britannique, car la reine Elizabeth a 93 ans. Il ne semble pas que le monarque envisage de prendre sa retraite, donc le prince Charles ne deviendra roi qu’après son décès. Lorsque cette transition aura lieu, le prince William deviendra l’héritier apparent et assumera le rôle de prince de Galles.

La récente réunion secrète du prince William au palais de Kensington a eu lieu avec le secrétaire du duché de Cornouailles au sujet du domaine créé par Edward III en 1337. Selon Express, le domaine est situé dans le sud-ouest de l’Angleterre dans 21 comtés. Il comprend des fermes d’élevage, des propriétés résidentielles et commerciales, des forêts, des rivières et des carrières.

Journal officiel de la famille royale, la Cour

Circulaire, a révélé que le prince William avait une réunion avec M. Alastair Martin,

le secrétaire du duché de Cornouailles le jeudi 20 février. Le rédacteur en chef de Royal Central, Charlie Proctor, dit que William se prépare à

assumer les fonctions et les responsabilités du prince de Galles.

«Tout comme le prince Charles s’apprête à devenir roi, William se prépare déjà à devenir prince de Galles prêt à assumer les fonctions et les responsabilités qu’il devra assumer», a expliqué Proctor. «À titre d’exemple, William a récemment quitté son emploi de pilote d’ambulance aérienne pour devenir un royal travaillant à plein temps. Au fil du temps, sa présence devient de plus en plus importante, ce qui signifie qu’il doit consacrer tout son temps de travail à des fonctions royales. »

Le prince William se prépare à devenir roi

Proctor dit qu’il est important de souligner

que, tout comme son père, le prince William se prépare également à devenir roi

parce qu’il n’y a «aucune chance», il sera le prince de Galles pendant plus de 60

des années comme le prince Charles.

Le duc de Cambridge doit «apprendre les cordes» pour deux rôles en même temps parce que son temps en tant que roi viendra «le plus tôt possible».

La vie royale du prince William est très différente de celle de son père. Le prince Charles a été nommé prince de Galles alors qu’il n’avait que dix ans et a eu son investiture à l’âge de 21 ans.

Cela a conduit le prince Charles à devenir le prince de Galles le plus ancien, tandis que la reine Elizabeth a été le monarque britannique le plus ancien. Le temps passé par le prince Charles en tant que roi sera très probablement relativement court par rapport à sa mère, ce qui signifie que le mandat du prince William en tant que prince de Galles sera également relativement bref.

Le prince William a admis qu’il connaissait «un

petite quantité “sur le plein air par rapport à son père, donc il a beaucoup à

en savoir plus sur le domaine du duché de Cornwall.

«J’ai de l’intérêt et de la passion. le

la campagne est au fond de mon cœur », a déclaré William. «Je veux apprendre et en savoir plus

sur l’agriculture, mais la campagne et le mode de vie et les meilleures personnes

la campagne est ce avec quoi j’ai grandi. Je ne suis pas un garçon de Londres. Mon père sait

tellement sur l’agriculture. Il est dans ce secteur et le sait si bien. “

Le prince Charles a dit que le prince William est

“Assez chanceux” qu’il a la chance d’en apprendre davantage sur le rôle au lieu d’aller

par un «baptême du feu» comme il a dû le faire à un jeune âge.

Kate

Middleton avait également un engagement secret au palais

Pendant que le prince William se familiarise avec le duché de Cornwall, Kate a montré ses compétences athlétiques au stade de Londres pour une courte course lors d’un événement à SportsAid. L’organisation est son patronage et elle célèbre le rôle important que jouent les parents dans les efforts sportifs réussis de leurs enfants. Elle a également essayé le taekwondo après avoir reçu une leçon d’entraîneur de l’athlète olympique Lutalo Muhammad.

Pendant que son temps chez SportsAid était passé devant

des caméras, Kate a ensuite tenu une réunion privée sur la petite enfance au palais de Kensington

pour son initiative de la petite enfance. L’initiative de la petite enfance comprend

enquête “5 grandes questions sur les moins de cinq ans.”

Kate a lancé l’enquête en janvier dans le but de susciter une conversation au Royaume-Uni sur l’élevage de la prochaine génération. La maman de trois enfants a travaillé avec différentes organisations qui se concentrent sur la fourniture de plates-formes psychologiques, sociales et émotionnelles solides pour les enfants de moins de cinq ans. L’enquête s’est terminée le 21 février et les résultats seront bientôt publiés.

Voir ce post sur Instagram

‍♀️ Entraînement de sprint avec le jeune sprinteur para-athlète Emmanuel Oyinbo-Coker – aujourd’hui, la duchesse de Cambridge a rejoint un événement spécial @TeamSportsAid dédié à célébrer le rôle que les parents et les tuteurs jouent dans la réussite sportive de leur enfant. SportsAid, dont la duchesse est la présidente depuis 2013, aide les jeunes sportifs britanniques qui aspirent à devenir les prochains champions olympiques, paralympiques, du Commonwealth et du monde du pays. L’organisme de bienfaisance soutient plus de 1 000 athlètes chaque année, la grande majorité des 12 à 18 ans, en contribuant financièrement aux frais d’entraînement et de compétition. Aujourd’hui, la Duchesse a rejoint les jeunes athlètes participant à une série d’activités d’athlétisme, avant de rencontrer les parents et les tuteurs des athlètes de SportsAid, passés et présents, pour entendre leurs expériences, les défis auxquels ils sont confrontés et l’impact du soutien qu’ils recevoir de la charité. Photos © PA / Kensington Palace

Un post partagé par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 26 février 2020 à 6h14 PST

Dans le même temps, le prince Harry s’est rendu à Édimbourg, en Écosse, pour son initiative de tourisme environnemental Travalyst. Cependant, il change déjà les choses avant de quitter officiellement ses fonctions royales le 31 mars. Lors de l’événement, Harry a demandé qu’il soit présenté comme «juste Harry».

Le prince Harry et Meghan Markle feront leur première apparition publique conjointe au Royaume-Uni depuis leur annonce de Megxit le 5 mars aux Endeavour Fund Awards. Le 7 mars, le couple devrait assister au Mountbatten Music Festival au Royal Albert Hall.

Le duc et la duchesse de Sussex ont également des sorties en solo distinctes avant de rejoindre le prince William, Kate Middleton et le reste de la famille royale le 9 mars pour les services du Commonwealth Day.