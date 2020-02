Le prince William et Kate ont-ils intentionnellement planifié leur voyage en Irlande pour éviter le retour du prince Harry et Meghan en Angleterre?

Ils étaient autrefois appelés les «Fab Four», mais à la suite de rapports faisant état d’une fracture et d’une décision de s’éloigner de la vie royale, les moments où nous verrons les Sussex et Cambridges ensemble seront désormais très rares.

Le 8 janvier, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont annoncé leur intention de «démissionner de leurs postes de responsabilité» et de «travailler pour devenir financièrement indépendants». Leur choix n’a cependant pas été bien reçu par trop de membres de la famille royale et a d’abord rencontré un rejet du Palais, car le père de Harry, le prince Charles, et son frère, le prince William, auraient été aveuglés par l’annonce.

Les Sussex ont finalement obtenu l’approbation de la reine Elizabeth et se sont retirés au Canada, mais maintenant qu’ils sont sur le point de retourner en Angleterre, beaucoup se demandent quel type de retour ils obtiendront. Ce que nous savons, c’est que le prince William et Catherine, la duchesse de Cambridge n’en feront pas partie.

Pourquoi Harry et Meghan reviennent en Angleterre

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Le duc et la duchesse de Sussex retournent au Royaume-Uni pour la première fois ensemble depuis l’annonce de la bombe, mais ils ont une poignée d’apparitions distinctes pendant leur séjour.

Le prince assistera à une session d’enregistrement spéciale avec le rockeur Jon Bon Jovi le 28 février pour soutenir les Jeux Invictus et Meghan sera à un événement en l’honneur de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Mais elles seront toutes les deux présentes à les Endeavour Fund Awards le 5 mars.

Pourquoi William et Kate vont en Irlande

Alors que Harry et Meghan doivent participer à différents engagements au Royaume-Uni, le prince William et sa femme assisteront à des événements royaux à plus de 350 miles de là.

Le palais de Kensington a annoncé que du 3 au 5 mars, le duc et la duchesse de Cambridge seront à Dublin, dans le comté de Meath, dans le comté de Kildare et à Galway pour «mettre en évidence les nombreux liens solides entre le Royaume-Uni et l’Irlande».

Bien sûr, certains fans royaux ont commencé à spéculer sur le fait que William et Kate avaient décidé de sortir de l’esquive afin d’éviter les Sussex. Mais cela ne semble pas être le cas car le voyage du couple est à la demande du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth. De plus, le prince et la duchesse ne pourraient pas éviter Harry et Meghan pendant tout leur voyage même s’ils le voulaient.

Ils apparaîtront ensemble avant que les Sussex ne démissionnent officiellement

Prince William, Catherine Duchesse de Cambridge, Meghan Duchesse de Sussex et Prince Harry | PAUL GROVER / . via .

Les deux couples devraient faire une apparition pour la Journée du Commonwealth le 9 mars. L’événement aura lieu à l’abbaye de Westminster où les ducs et les duchesses se joindront à la reine.

Harry et Meghan quitteront officiellement leurs fonctions royales le 30 mars. Un porte-parole du couple a déclaré à People: «À compter du 1er avril, Harry et Meghan n’auront plus de bureau à Buckingham Palace et seront plutôt représentés par leur fondation caritative britannique. équipe.”

