Le prince William et la duchesse Catherine lancent Our Frontline

Le prince William et la duchesse Catherine lancent une nouvelle initiative appelée Our Frontline, qui vise à aider les travailleurs de première ligne au Royaume-Uni souffrant de problèmes de santé mentale à la suite de la pandémie de coronavirus.

Le couple royal – qui sont de fervents défenseurs de la santé mentale – a lancé le service individuel, qui aide ceux qui travaillent en première ligne dans leur lutte contre le virus mortel.

Le duc de Cambridge a déclaré: “Au cours des dernières semaines, des millions de travailleurs de première ligne à travers le Royaume-Uni ont mis leur santé physique et mentale en jeu pour nous protéger tous pendant la pandémie de coronavirus. Chaque jour, ils font face à des situations traumatisantes en même temps comme devant faire face à leurs propres inquiétudes quant aux risques pour eux-mêmes et leurs familles. Cela prend un lourd tribut, et comme je l’ai vu par moi-même à travers mon travail avec l’ambulance aérienne, sans le bon soutien au bon moment, les défis ils seront encore plus grands. Catherine et moi, avec la Fondation royale, ferons tout notre possible pour soutenir notre ligne de front. Ce travail sera notre priorité absolue pour les mois à venir. ”

La Royal Foundation s’est associée à Mind, Samaritans, Shout et Hospice UK pour lancer le nouveau service destiné aux plus vulnérables.

Une source a ajouté au magazine People: «Le duc et la duchesse ont entendu des représentants d’organisations de santé mentale et ont discuté avec les travailleurs de première ligne et le personnel hospitalier de ce dont ils ont besoin et se sont engagés à faire ce qu’ils peuvent pour soutenir les organismes de bienfaisance en santé mentale. ils ont joué un rôle déterminant dans la convocation du secteur et dans le rapprochement des partenaires. ”

Le duc et la duchesse de Cambridge ont régulièrement parlé au personnel du NHS qui travaille à protéger le pays au milieu de la crise sanitaire actuelle.

