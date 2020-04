Le prince William était préoccupé par le prince Charles

2020-04-17 09:30:08

Le prince William était “très inquiet” lorsque son père, le prince Charles, a contracté un coronavirus, mais il était convaincu qu’il s’en sortirait.

Le royal de 37 ans a admis qu’il se sentait “un peu inquiet” à propos de son père de 71 ans lorsqu’il est tombé malade avec des “symptômes bénins” de la maladie le mois dernier, mais il était convaincu que l’héritier du trône le ferait tirer.

Il a déclaré à “BBC Breakfast” par liaison vidéo: “Au début, j’étais très inquiet – il correspond au profil de quelqu’un, à son âge, qui est assez risqué.

“J’étais un peu inquiet, mais je pensais que si quelqu’un allait battre ça, ce serait lui.”

Pendant ce temps, William a trouvé “amusant” l’école à la maison de ses enfants – Prince George, six ans, la princesse Charlotte, quatre ans et le prince Louis, 23 mois – mais sa femme, la duchesse Catherine, a admis que cela avait été “difficile”.

Et la duchesse a avoué se sentir “coupable” car elle a gardé ses leçons de couvain pendant les vacances de Pâques.

Elle a dit: “Ne le dites pas aux enfants, nous avons en fait continué pendant les vacances. Je me sens très méchante.”

Le couple est apparu dans l’émission pour souligner son initiative de santé mentale Every Mind Matters, qui vise à aider les gens à prendre des mesures simples pour veiller à leur bien-être et à soutenir les autres, car ils estiment “très fortement” que c’est plus important que jamais.

William a déclaré: “Nous étions convaincus que maintenant plus que jamais, il s’agissait d’un outil vital et d’un service vital auquel les gens pouvaient facilement accéder à la maison pour les guider et leur donner quelques conseils de base pour faire attention à leur santé mentale, à leur santé mentale. bien-être à travers ce processus.

“Je pense encore une fois, rester connecté, rester positif et pouvoir parler à des amis et à la famille est si crucial et avoir juste quelques conseils et quelques idées sur la façon de faire face à certains de ces sentiments étranges et des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons est vraiment important, juste pour nous pousser à travers ces prochaines semaines. ”

