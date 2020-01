Le prince William exclut plus d’enfants

2020-01-16 07:30:05

La duchesse Catherine a déclaré à un fan royal que son mari, le prince William, ne voulait plus d’enfants.

La royale de 38 ans et son mari sont déjà parents de Princes George, six ans, et Louis, 20 mois, et de la princesse Charlotte, quatre ans, et il ne semble pas que le trio aura bientôt un frère ou une sœur.

Lors d’une visite officielle à Bradford, West Yorks, Nord de l’Angleterre, mercredi (15.01.20), la duchesse a discuté avec le fan royal Josh Macplace – qui est autiste et atteint du syndrome de DiGeorge – qui lui a dit qu’il avait envoyé des cartes pour la féliciter après la naissance de ses trois enfants.

Selon le magazine People, elle a répondu: “Je ne pense pas que William en veuille plus.”

Catherine s’est alors penchée et a serré dans ses bras la jeune femme de 25 ans après qu’il lui ait tendu les bras.

Elle a dit: “Merci pour l’étreinte.”

La duchesse a également parlé aux gens du dernier jalon de son plus jeune fils alors qu’elle rejoignait un groupe de grands-parents et de bébés.

Jo Broadbent, qui s’occupe de sa petite-fille de six ans, a révélé: “J’ai demandé comment étaient ses enfants. Elle a dit que Louis avait commencé à lui dire” il est en équilibre “et elle a dit que c’était vraiment agréable de le voir se transformer en petit garçon d’être un bébé. Elle est évidemment très fière de ses enfants. ”

Lors de la visite, William, 37 ans, a été confus quand il n’était pas sûr si une photo était lui-même quand il était plus jeune ou sa fille.

Le couple a visité le Kidmat Center pour en savoir plus sur les activités et les ateliers organisés par l’établissement et a reçu un gâteau géant entouré de petits cupcakes, chacun présentant des photos de différents moments de leur vie.

William a été impressionné par la création culinaire mais son attention a ensuite été attirée par l’image du bébé.

Confus, il a demandé: “C’est moi? Parce que ça ressemble à Charlotte. C’est incroyable.”

Sa femme a convenu: “Cela ressemble tellement à Charlotte.”

L’année dernière, Catherine a admis qu’elle se sentait “couveuse” après avoir rencontré un bébé de cinq mois en Irlande du Nord – mais a plaisanté à l’époque où son conjoint ne serait pas impressionné.

Elle a dit au père de James Barr, Alan Barr: “Il est magnifique. Ça me fait me sentir maussade.”

Alan a alors demandé à la duchesse si elle voulait “bébé numéro quatre” et elle a ri et a dit: “Je pense que William serait un peu inquiet.”

