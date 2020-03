Le prince William exhorte les gens à “ protéger les personnes vulnérables ” face à la pandémie de coronavirus

2020-03-21 01:30:06

Le prince William a exhorté les gens à aider à «protéger les plus vulnérables» pendant la propagation continue du coronavirus.

Jeudi (19.03.20), le royal de 37 ans a rencontré des travailleurs médicaux en première ligne de la pandémie de coronavirus et a envoyé un message aux habitants du Royaume-Uni pour leur demander de faire ce qu’ils pouvaient pour “aider à réduire la propagation du virus “.

Dans un communiqué, il a déclaré: “Nous avons tous un rôle à jouer si nous voulons protéger les plus vulnérables. Cela signifie agir sur les derniers conseils d’experts, rester à la maison si nous ou ceux avec qui nous vivons avons des symptômes et éviter contact non essentiel pour aider à réduire la propagation du virus. ”

Lors de sa visite chez le personnel médical – où il était accompagné de son épouse, Catherine, la duchesse de Cambridge – William s’est rendu à la salle de contrôle du London Ambulance Service 111, tout en apportant son soutien au service du NHS à Croydon.

Et dans un message à ceux qui travaillent pour le NHS, William a déclaré: “Catherine et moi étions fiers de rendre visite au personnel travaillant au NHS 111, pour transmettre nos remerciements personnels, ainsi que ceux de ma grand-mère et de mon père, au personnel travaillant 24h / 24. pour fournir des soins et des conseils à ceux qui en ont le plus besoin. ”

La visite intervient après que William est devenu le premier royal à parler du coronavirus – également connu sous le nom de COVID-19 – plus tôt cette semaine, quand il a dit qu’il était heureux d’avoir créé le National Emergencies Trust l’année dernière, car cela peut maintenant aider faire face à la pandémie.

S’exprimant au nom de la fiducie, il a déclaré: “J’ai dit lors de son lancement l’année dernière que je redoutais le jour où cela serait nécessaire. Malheureusement, avec l’éclosion de Covid-19, ce jour est venu plus vite que nous n’aurions espéré.

“Mais maintenant, plus que jamais, je suis reconnaissant que le National Emergencies Trust existe. Il fera en sorte que le soutien atteigne ceux à travers le Royaume-Uni qui en ont le plus besoin, aussi rapidement et efficacement que possible. Et il contribuera à garantir que tous nos efforts pour surmonter ce défi sont canalisés de la meilleure façon possible. “

