Le prince William «ne peut plus mettre son bras autour du prince Harry»

Selon un rapport, le prince William a dit à un ami qu’il ne pouvait plus “mettre son bras autour” de son frère.

Le royal de 37 ans a fait le commentaire suite à la récente annonce du duc et de la duchesse de Sussex qu’ils prévoyaient de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale et de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Il a déclaré, selon le journal Sunday Times: “J’ai passé mon bras autour de mon frère toute notre vie et je ne peux plus le faire; nous sommes des entités distinctes. J’en suis triste.

“Tout ce que nous pouvons faire, et tout ce que je peux faire, c’est essayer de les soutenir et espérer que le moment viendra où nous chanterons tous sur la même page. Je veux que tout le monde joue dans l’équipe.”

Pendant ce temps, le prince Harry a été convoqué pour rencontrer la reine Elizabeth.

Le royal de 35 ans a été invité à assister à une réunion avec le monarque, son père le prince Charles et son frère le prince William à Sandringham lundi (13.01.20), avec la duchesse Meghan qui devrait se joindre par conférence téléphonique.

Une source a récemment déclaré: “La famille se réunira lundi à Sandringham pour discuter. Les participants seront Sa Majesté, le prince de Galles, le duc de Cambridge et le duc de Sussex.

“À la suite d’une série de réunions et de consultations au cours des derniers jours, la famille dispose de toute une gamme de possibilités qui tiennent compte de la pensée exprimée par les Sussex plus tôt dans la semaine. Changer la vie professionnelle et le rôle dans la monarchie du duc et de la duchesse de Sussex nécessitera des discussions à la fois complexes et réfléchies. Les prochaines étapes seront convenues lors de la réunion et la demande pour que cela soit résolu à un rythme toujours souhaité par Sa Majesté.

“L’objectif reste de le résoudre en quelques jours et non en plusieurs semaines. Il existe un éventail de possibilités de révision. Il existe un véritable accord et une compréhension selon laquelle toute décision prendra du temps à mettre en œuvre. Il s’agit d’une discussion familiale et elle est également très complexe. Cependant , les décisions seront prises en quelques jours et non en semaines et la nouvelle des résultats sera partagée. “

