Le prince William révèle de nouveaux détails sur sa proposition très secrète à Kate Middleton

Cela fait près de 10 ans que le prince William a proposé à Kate Middleton, mais le duc de Cambridge a toujours de bons souvenirs de leurs fiançailles. Le couple a connu un mariage solide au cours de la dernière décennie, et William a parlé de l’engagement lors d’un récent engagement au palais de Buckingham. Qu’est-ce que William avait à dire au sujet de poser la grande question après toutes ces années?

Prince William et Kate Middleton | David Rowland – Piscine / .

Le prince William s’ouvre sur l’engagement

La reine Elizabeth étant toujours en vacances d’hiver, William et Kate ont organisé leur premier événement solo au palais de Buckingham cette semaine. L’événement a eu lieu en l’honneur du Sommet UK-Afrique sur l’investissement, et William était le conférencier invité spécial.

Selon Town and Country, le prince William a parlé

de demander à Kate de l’épouser et pourquoi il a choisi l’Afrique comme toile de fond pour la

proposition.

«Le continent africain occupe une place très spéciale dans mon

cœur », a déclaré William à la foule. «C’est l’endroit où mon père a emmené mon

frère et moi peu de temps après la mort de notre mère. Et pour décider où le mieux

proposer à Catherine, je ne pouvais penser à aucun endroit plus approprié que le Kenya pour obtenir

sur un genou. “

Voir ce post sur Instagram

Aujourd’hui, le duc de Cambridge, président de @unitedforwildlife, a assisté à la deuxième réunion conjointe des United for Wildlife Taskforces. Depuis leur formation, les Groupes de travail sur les transports et les finances ont soutenu plus de 70 enquêtes judiciaires, contribué à 18 arrestations de trafiquants et joué un rôle clé dans la perturbation d’un important syndicat international de l’ivoire, de la corne de rhinocéros et de l’héroïne en Afrique de l’Est. La réunion d’aujourd’hui, au cours de laquelle le duc et le président Kenyatta du Kenya ont pris la parole, a permis de jeter les bases de la prochaine phase d’action des travaux du groupe de travail afin de rendre impossible l’utilisation des infrastructures du secteur privé pour faciliter le financement et le transport de la faune illégale. Produits commerciaux (IWT). S’exprimant sur le travail et les réalisations des Taskforces jusqu’à présent, The Duke a déclaré: • «Tout ce que vous faites pour éliminer la corruption, améliorer vos processus et techniques et signaler les activités suspectes aux forces de l’ordre, contribue à rendre ce commerce trop risqué pour les criminels. . • Cet engagement des secteurs des transports et des finances est crucial car malheureusement la demande de produits de la faune sauvage n’a pas diminué. • Je suis ravi d’accueillir tous ces nouveaux membres ici aujourd’hui. S’il vous plaît, veuillez apporter de nouvelles idées à la table, maintenir et augmenter notre élan, et jouez votre rôle pour mettre fin à ce crime odieux. ” • Photos de PA / Kensington Palace. #EndWildlifeCrime

Un post partagé par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 21 janvier 2020 à 05h48 PST

Le prince William et Kate Middleton ont décidé de se marier lors d’un voyage au Kenya en 2010. William a mis l’ambiance dans une cabane en rondins de la région. Comme les observateurs royaux s’en souviendront, il a également proposé avec la bague de fiançailles de la princesse Diana.

Le prince Harry est celui qui a effectivement donné la bague de William Diana.

William a personnalisé la bague et s’est assuré qu’elle convient à Kate, qui l’a portée

fièrement depuis.

À l’intérieur des fiançailles du prince William et de Kate Middleton

William et Kate ont commencé à sortir ensemble pendant leurs cours à St.

Andrews au début des années 2000. La paire a connu des moments difficiles en 2007

a entraîné une brève rupture. Ils se sont remis ensemble quelques mois après leur

divisé et n’ont pas regardé en arrière.

Dans les semaines qui ont précédé les fiançailles, le prince William a gardé la bague sur lui. Non seulement William protégeait la bague, mais il attendait également le moment idéal pour poser la grande question.

Il a révélé plus tard qu’il n’avait pas prévu l’engagement aussi

longtemps à l’avance. Au lieu de cela, il cherchait un moment où lui et Kate étaient tous les deux

confortable, et l’Afrique s’est avérée le cadre idéal pour cela.

Le prince William et Kate se sont mariés lors d’une magnifique cérémonie à l’intérieur de l’abbaye de Westminster au printemps 2011. Ils ont ensuite accueilli trois adorables enfants, le prince George, le prince Charlotte et le prince Louis, et on pense qu’ils envisagent d’agrandir la famille en un de plus.

Comment le duc et la duchesse de Cambridge gèrent-ils le Megxit?

Il y a quelques semaines, Harry et sa femme, Meghan Markle, ont annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres supérieurs de la famille royale. Le mouvement aurait aveuglé les membres de la famille royale, dont beaucoup n’avaient aucune idée que Harry et Meghan voulaient sortir.

Bien que la famille royale se soit efforcée de mettre fin au drame,

William et Kate ont en fait assisté à un regain de popularité après Harry

et le départ de Meghan.

Le duc et la duchesse de Cambridge auraient reçu un accueil chaleureux lors d’un événement à Bradford, et la foule à la réception de Buckingham Palace était tout aussi heureuse de les voir.

“L’accueil chaleureux que William et Kate ont reçu leur a donné une

énorme coup de pouce », a expliqué Kate Nicholl, experte de la famille royale.

“Ils sont restés fidèles à l’approche éprouvée, promouvant une union royale

famille et c’est un succès. “

Bien que le prince William et Kate soient plus populaires que jamais,

ils sont tous deux soumis à un stress énorme maintenant que Harry et Meghan sont

disparu. Non seulement les deux assumeront plus de responsabilités à l’avenir, mais

William n’a plus son frère à ses côtés.

Quelle est la prochaine étape pour la famille royale?

Alors que Harry et Meghan ne sont plus des membres de la famille royale actifs, le prince William

et Kate Middleton continueront leur horaire habituel tout au long de 2020. En fait,

les Cambridges pourraient même assumer une charge de travail plus lourde dans les années à venir,

ils se préparent à conduire la monarchie vers l’avenir.

En ce qui concerne Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex s’amusent maintenant au Canada. Après avoir rencontré la reine Elizabeth à Sandringham, Harry a retrouvé Meghan sur l’île de Vancouver.

Les deux chercheraient à acheter une maison dans la région,

mais rien d’officiel n’a été confirmé.

Dans leur annonce, les deux ont révélé qu’ils voulaient devenir

financièrement indépendant de la couronne. Ils partagent également leur temps

entre le Royaume-Uni et le Canada et prévoit de rembourser les 3 millions de dollars qui ont été utilisés

pour rénover Frogmore Cottage.

Le prince William et Kate Middleton n’ont pas commenté leur récent regain de popularité.