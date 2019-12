Le prince William révèle la 1 chose qu'il lutte toujours avec la mort de la princesse Diana

La plupart des gens qui étaient à la mort de la princesse Diana le 31 août 1997 se souviennent exactement où ils se trouvaient et de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont appris la tragique nouvelle. Sa mort a dévasté non seulement la famille Spencer, ses amis et toute une nation, mais aussi ses deux fils, les princes William et Harry.

Les princes étaient jeunes lorsque leur mère est décédée et ont parlé à l'occasion de la façon dont ils ont fait face à son décès. Voici ce que le prince William a admis avoir encore du mal avec plus de 20 ans après sa mort. De plus, ce qui inquiète toujours le prince Harry et pourquoi William pense que Diana aurait été une «grand-mère de cauchemar».

Le prince Harry a lutté avec ce qui s'est passé quelques minutes après l'accident

Le prince Harry a déjà longuement parlé de la façon dont la mort de sa mère l'a affecté. L'actuel duc de Sussex a même admis avoir obtenu une aide professionnelle des années après sa mort.

Le prince n'a pas non plus retenu ses sentiments sur la façon dont il pensait que c'était horrible que les paparazzis aient pris des photos de sa mère alors qu'elle gisait blessée dans un tunnel parisien après l'accident.

"Elle avait eu une blessure à la tête assez grave, mais elle était très vivante sur le siège arrière", a déclaré Harry. "Et ces personnes qui ont causé l'accident, au lieu d'aider, prenaient des photos d'elle mourant sur le siège arrière."

Son frère aîné n'a pas été aussi bruyant sur la mort de la princesse et ses sentiments, mais il a admis ce avec quoi il se bat encore.

Ce avec quoi le prince William lutte toujours

Le prince William a décrit le sentiment de perdre sa mère comme une «douleur pas comme les autres».

"Je pense que lorsque vous êtes endeuillé à un très jeune âge … vous ressentez une douleur comme aucune autre douleur", a-t-il déclaré. "Et vous savez que dans votre vie, il sera très difficile de trouver quelque chose qui va être encore plus douloureux que cela."

Le duc de Cambridge a également révélé que quelque chose avec lequel il a toujours lutté et qui lutte toujours est le choc de sa mort.

William a admis: «Je ressens encore, vous savez, 20 ans plus tard pour ma mère, j'ai toujours un choc en moi.»

Bien que l'on ne sache pas si William a déjà demandé de l'aide professionnelle comme Harry, il en a parlé à sa famille et à ses amis et sait que cela a été utile.

«C’est le problème de la santé mentale – nous pouvons tous nous y rapporter. Nous le voyons au jour le jour autour de nous… parlons-en. Cela ferait une grande différence », a-t-il expliqué.

Le prince William dirige la campagne de santé mentale Heads Together.

William a dit que Diana serait une «grand-mère de cauchemar» pour ses enfants

Diana n'a jamais pu rencontrer aucun des enfants de ses fils. Mais William a parlé du genre de grand-mère qu'il pense qu'elle aurait été pour Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

"Elle serait une grand-mère cauchemardesque. Cauchemar absolu. Elle adorerait les enfants, mais ce serait un cauchemar absolu », a expliqué William dans le documentaire. Diana, notre mère: sa vie et son héritage, ajoutant: "Elle serait venue, probablement au moment du bain, provoquer une scène incroyable, des bulles partout, de l'eau du bain partout, puis partir."

Après avoir plaisanté un peu, William a déclaré que, sans aucun doute, il pensait que sa mère "aurait été une adorable grand-mère".

