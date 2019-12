Le problème juridique de Josh Duggar, la star disgraciée de Counting On, est passé de mauvais en pire

Les problèmes juridiques de Josh Duggar se sont encore aggravés. Les disgraciés Comptant sur La star a échappé de peu à l'arrestation après avoir omis de comparaître devant le tribunal pour des accusations de fraude immobilière. Josh n'avait apparemment aucune idée qu'il était censé aller en justice, ce qui a entraîné une citation pour outrage. Alors, comment Josh, de toutes les personnes, a-t-il évité d'être arrêté?

Josh se fait frapper par une citation

Le contact étroit de Josh avec la loi n’a rien à voir avec la

perquisition présumée de son entreprise par le Département de la sécurité intérieure. C'était

également pas lié à ses accusations de molestation précédentes qui ont conduit à l'annulation

de 19 enfants et compter.

Au lieu de cela, Josh Duggar devait comparaître en cour pour répondre de la fraude immobilière. Comme Comptant sur les fans se souviendront peut-être, Josh a été accusé de ce qui reste des terres. Josh ne savait pas, une personne est censée se présenter au tribunal lorsqu'elle est convoquée.

Lorsque Josh n'a pas comparu devant un juge, il a été giflé avec un

citation pour outrage. Selon The Hollywood Gossip, le juge a également

a averti la star de télé-réalité qu'il serait frappé d'un "attachement au corps"

s'il ne s'est pas présenté au tribunal mardi soir.

Josh aurait fait le deuxième délai, mais seulement par quelques

minutes. Bien que Josh ait eu toute la journée à comparaître devant le tribunal, il s'est présenté 17 minutes

avant que le juge n'émette officiellement un mandat d'arrêt – parlez de le couper

proche.

Dans le dernier procès de Josh Duggar

Josh fait face à des accusations de fraude immobilière pour avoir prétendument essayé

pour vendre un terrain que quelqu'un d'autre possède déjà.

Carl Echols prétend avoir acheté une parcelle de terrain de 5 acres

2006 pour seulement 17 500 $. Le terrain est situé dans la campagne de l'Arkansas,

c'est pourquoi il est allé à un prix aussi bas.

Echols dit que son cousin, Edward Lewis, lui a vendu le tract de

la terre, où les choses deviennent un peu risquées.

Le problème est que Lewis a apparemment oublié qu'il avait vendu le terrain à son cousin. Il s'est retourné et a vendu le même terrain à Josh Duggar, mais cette fois, il n'a facturé que 1 000 $ pour les cinq acres.

Bien que Lewis soit clairement dans l'erreur ici, Echols affirme que

Josh aurait dû se pencher sur la question avant d'acheter le terrain pour une grande. UNE

peu de fouilles auraient retourné l’acte de vente précédent, ce qui aurait

répertorié Echols comme propriétaire légal.

Josh accueille un nouveau bébé

On ne sait pas ce qui se passera dans l'affaire judiciaire, mais

il y a une chance que cela soit réglé à l'amiable. De toute façon, Josh Duggar et

sa femme, Anna, célèbre actuellement l'ajout d'un autre enfant au

leur grande famille.

Lors du dernier Thanksgiving, le couple a annoncé qu'Anna avait donné naissance à une fille en bonne santé, Maryella Hope. Anna n'a subi aucune complication en donnant naissance à son sixième enfant.

«La veille de Thanksgiving, nos cœurs débordent de joie

et reconnaissance pour l'arrivée de notre sixième enfant! Maryella Hope est arrivée ce

matin à 9h12. 8 livres et 2 onces, 20 pouces de long ", le couple

partagé.

Les deux, bien sûr, ont un long chemin à parcourir s'ils veulent attraper

à ses parents, Jim Bob et Michelle Duggar, qui ont un énorme 19

les enfants.

Anna, quant à elle, a décidé de rester avec Josh Duggar malgré tout

de son comportement scandaleux. Peu de temps après l'accusation d'agression sexuelle

lumière, Josh a admis qu'il avait trompé sa femme avec plusieurs femmes

(bien qu'il ne soit revenu que suite au hack d'Ashley Madison).

Jim Bob évite-t-il Josh Duggar?

À la lumière de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, il semble que Jim Bob et Josh pourraient s'éviter.

Lors d'un récent voyage en famille à Silver Dollar City de Branson,

des témoins oculaires affirment que Jim Bob a fait un effort visible pour rester loin de Josh

Duggar et sa famille.

"Ils semblaient essayer de prendre leurs distances",

source indiquée. "Nous avons vu Jana avec une amie, Josh

et Anna regardaient seules leurs enfants faire des promenades, puis

Jim Bob et Michelle étaient seuls avec un petit aussi. »

L'initié a ajouté que Josh et Ana étaient restés avec leurs enfants

pour la plupart du voyage et n'a pas beaucoup socialisé avec le reste des Duggars.

Josh semblait également s'espacer et semblait avoir beaucoup à l'esprit.

Étant donné le raid signalé sur son entreprise et ses problèmes juridiques, il n'y a aucun doute sur ce à quoi Josh Duggar a peut-être pensé. Malheureusement, il n'a pas encore commenté le procès, nous devrons donc attendre et voir comment les choses se déroulent.