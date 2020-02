Le procès de Harvey Weinstein est ajourné

Le procès d’Harvey Weinstein a été ajourné lundi (03.02.20) après qu’un témoin a subi une attaque de panique à la barre et n’a pas pu se reprendre.

Le procès d’Harvey Weinstein a été ajourné lundi (03.02.20) après qu’un témoin eut subi une attaque de panique à la barre.

Jessica Mann – qui a accusé le producteur de viol et a affirmé qu’elle entretenait une relation non sexuelle avec lui depuis un certain temps – a été interrogée par la défense et est tombée en panne lorsqu’on lui a demandé de lire une lettre qu’elle avait écrite à un ancien petit ami, qui a mentionné qu’elle avait été agressée sexuellement lorsqu’elle était plus jeune.

Le témoin a été invité à lire la note, dans laquelle elle a parlé de sa relation avec Weinstein, le décrivant comme une figure paternelle qui l’a validée, et elle a commencé à pleurer lorsqu’elle a lu une ligne qui révélait qu’elle avait été abusée sexuellement bien avant magnat du cinéma quand elle avait 27 ans.

Une courte pause a eu lieu pour permettre à Jessica de se reprendre, mais elle a eu du mal à ce que le procureur principal, Joan Illuzzi, essaie de la réconforter.

On lui a dit: “Asseyez-vous. Respirez profondément.”

Alors qu’elle n’était toujours pas en mesure de se calmer, le juge a ajourné le procès pour la journée et le témoin de 34 ans semblait avoir du mal à respirer alors qu’elle quittait la salle d’audience, pleurant toujours.

Avant que l’affaire ne soit ajournée, Jessica a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas d’autre choix que de rester avec Weinstein après que la défense eut suggéré qu’elle “aurait pu s’éloigner et ne plus jamais le revoir”.

En réponse, Jessica a déclaré: “Pas de mon point de vue. [I] engagé avec mon agresseur à cause de ce que je croyais dans mon esprit et de la perception de la société dans laquelle je vivais … il était toujours dans mon intérêt de sentir que la jauge de température entre nous allait être correcte. ”

Jessica a également été interrogée sur son “jeu de rôle” avec Weinstein, dans lequel elle l’aiderait à “créer un fantasme” sans avoir de relations sexuelles.

Elle a ajouté: “Je mettrais le visage et ferais ce que j’ai dit plus tôt, ce qui était comme un jeu de rôle. Quand je ne pensais pas qu’il pouvait avoir des relations sexuelles réelles, je pensais que nous créons un fantasme comme s’il avait des relations sexuelles réelles. ”

Et lorsqu’on lui a demandé par l’avocate de Weinstein, Donna Rotunno, si elle était “heureuse” d’avoir des relations sexuelles avec le producteur, Jessica a allégué qu’il y avait souvent des “négociations” avant les rencontres.

Elle a dit: “Je n’étais pas heureuse de le faire … souvent, il y avait une négociation.

“Plus je me rendais compte que j’étais juste utilisé, j’essayais de ne pas avoir de relations sexuelles avec lui … parfois il voulait juste se masturber en me tenant.”

La semaine dernière, Jessica a déclaré aux tribunaux que Weinstein l’avait violée dans une chambre d’hôtel en mars 2013.

Le producteur fait face à des accusations d’agression sexuelle et de viol pour prédateurs résultant des allégations de trois femmes – Jessica, Miriam “Mimi” Haleyi et Annabella Sciorra.

Il a plaidé non coupable et a nié toutes les allégations de relations sexuelles non consenties.

.