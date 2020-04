Le procès de R. Kelly à New York reporté

2020-04-17 02:30:04

Le procès de racket et de trafic sexuel de R. Kelly à New York a été déplacé de juillet à septembre en raison de problèmes de coronavirus.

Le procès de racket et de trafic sexuel de R. Kelly à New York a été reporté à septembre.

Le hitmaker “ Ignition ” – qui est actuellement détenu à Chicago pour des accusations notamment de trafic sexuel, de racket et de pornographie juvénile – devait faire l’objet d’un procès pour des accusations distinctes à New York en juillet, mais en raison de la pandémie de coronavirus en cours , il a vu le début de son procès reculer de deux mois au 29 septembre.

Selon la page six, la juge fédérale de Brooklyn, Ann Donnelly, a approuvé le changement de date lors d’une téléconférence du jeudi (16.04.20).

Cependant, l’avocat de Kelly Douglas Anton ne croit pas non plus que la nouvelle date aura lieu, car cela ne donne pas suffisamment de temps à l’équipe juridique du chanteur pour préparer sa défense.

Anton a déclaré: “Il est impossible que cette date se produise.”

La juge Ann Donnelly souhaite vivement que l’affaire soit jugée en septembre, car elle a déclaré qu’elle aimerait voir Kelly jugée pour les accusations avant sa comparution devant le tribunal de Chicago en octobre pour les accusations qui le voient actuellement derrière les barreaux.

Les modifications apportées aux dates d’audience de Kelly interviennent après qu’il a déposé de nouveaux documents cette semaine pour demander une libération du Metropolitan Correctional Center de Chicago en raison de problèmes de coronavirus.

Le juge Donnelly a rejeté une requête déposée par Kelly pour la même demande plus tôt ce mois-ci après avoir affirmé qu’il n’y avait aucun cas confirmé de virus dans la prison, mais Kelly a déposé une nouvelle requête car les circonstances ont changé.

Le chanteur déshonoré affirme qu’il y a maintenant au moins six cas confirmés parmi les détenus, ainsi que sept autres membres du personnel.

Kelly affirme que s’il n’est pas libéré, c’est une “probabilité absolue” qu’il “sera infecté par cette maladie mortelle”.

La requête répond également aux affirmations de Donnelly, qui a déclaré que le chanteur n’avait pas expliqué comment il n’était toujours pas en danger de fuite.

Dans les documents, Kelly et son équipe affirment qu’il est trop “reconnaissable” pour fuir avec succès l’État de l’Illinois.

La motion se lit comme suit: “[Kelly is] la personne la plus évidente et la plus reconnaissable dans les rues de Chicago, ou n’importe où ailleurs dans le pays, à la lumière des sévères restrictions de séjour à la maison. ”

Kelly a également insisté sur le fait qu’il accepterait une surveillance 24h / 24 et 7j / 7 et un suivi GPS pour s’assurer qu’il ne se rendait nulle part ailleurs que chez lui ou ne rencontrerait personne d’autre que ses avocats.

