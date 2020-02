Le procès pour crimes sexuels de R. Kelly repoussé à juillet

2020-02-07 02:30:04

Le procès de R. Kelly pour crimes sexuels à New York a été repoussé au mois de juillet, le juge de son affaire jugeant la date initiale de mai “irréaliste”.

Le procès de R. Kelly pour crimes sexuels à New York a été repoussé à juillet.

Le hitmaker “ Ignition ” devait initialement être jugé à Brooklyn, New York, pour des accusations de trafic sexuel, de racket et de pornographie mettant en scène des enfants en mai de cette année, mais jeudi (06.02.20), un juge lors d’une audience préalable au procès a poussé le dos la date “quelque peu irréaliste” au 7 juillet.

Selon la juge fédérale de Brooklyn, Ann Donnelly, la date du mois de mai a été jugée “irréaliste” car l’affaire fédérale de Kelly en Illinois va être jugée en avril.

L’audience préalable au procès a également vu le juge prendre une décision sur le groupe de jurés, car elle a déclaré qu’ils auraient besoin d’un bassin d’environ 200 jurés potentiels, avec environ 500 questionnaires envoyés aux candidats présélectionnés.

Kelly a comparu devant le tribunal via une liaison vidéo, car il est actuellement en prison à Chicago.

Le juge estime que le procès de Kelly devrait prendre trois ou quatre semaines et se termine alors que l’ancienne petite amie du chanteur “ Je crois que je peux voler ”, Azriel Clary, 22 ans, a récemment commencé à coopérer avec les autorités travaillant sur l’affaire.

Azriel tient à aider d’autres femmes qui ont vécu une situation similaire, que ce soit avec Kelly ou quelqu’un d’autre, tandis que les procureurs surveillent les menaces proférées contre elle et sa famille depuis qu’elle a décidé de rentrer chez elle.

Kelly fait face à cinq accusations criminelles fédérales, notamment l’enlèvement et le racket à New York, qui sont distinctes des accusations supplémentaires à Chicago, dans le comté de Cook et au Minnesota.

À Chicago, Kelly a été frappé de 13 chefs d’accusation, y compris des accusations de pornographie juvénile, de séduction d’un mineur et d’entrave à la justice, tandis que dans le comté de Cook, en Illinois, il a été inculpé de 10 autres accusations d’agression sexuelle grave.

Le chanteur de 52 ans a été frappé de deux autres accusations d’agression sexuelle au Minnesota en août, liées à une présumée interaction qu’il avait eue avec une adolescente.

Kelly a nié toutes les allégations portées contre lui et a plaidé non coupable.

Mots clés: R. Kelly, Azriel Clary

Retour au flux

.