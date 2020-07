Le processus intense de candidature et d’audition pour «The Great British Baking Show»

Gagner le Great British Baking Show n’est pas une mince affaire. Vous devez être prêt à vous opposer à certains des meilleurs boulangers amateurs à travers divers défis techniques et des showstoppers à couper le souffle. Pourtant, accéder à la série, qui est disponible en streaming sur Netflix, est presque aussi difficile que de la gagner (sinon plus).

Le processus pour monter sur le Great British Baking Show est intense; vous devez avoir une quantité décente de temps libre à allouer, et vous devez vraiment vouloir le coup à l’exposition (et le sceau d’approbation de Paul Hollywood). L’avantage d’un processus de candidature épuisant: toutes les personnes présentes ont tendance à être engagées et sérieuses dans leur métier.

Tout d’abord, il y a le long formulaire de demande

Avant même de vous faire vacciner lors d’une entrevue en personne, vous devez remplir une demande détaillée. L’application oblige les boulangers à tirer parti de leurs connaissances techniques et de leur expérience.

Comme le note MentalFloss, le formulaire de demande fait 8 pages et est rempli à ras bord de questions ultra-spécifiques. Des recettes les plus difficiles que vous ayez jamais abordées à la fréquence à laquelle vous faites cuire divers produits – biscuits, pâtisseries, gâteaux, etc. – aucune pierre (ou, devrions-nous dire un scone?) N’est restée intacte.

Les questions sont probablement en place pour éliminer les boulangers qui n’ont pas ce qu’il faut pour participer à l’émission. L’application contient également des questions générales relatives à la concurrence sur la télévision en direct, qui peuvent être un peu plus axées sur la personnalité. Si vous parvenez à impressionner avec votre application, vous passez à travers le processus.

Audition et interview pour « The Great British Baking Show »

L’application n’est que la première étape, car les auditions en personne mettent vraiment les candidats à l’épreuve à l’épreuve. Comme l’explique MentalFloss, une série d’examens suit l’application.

Les candidats doivent compléter une interview téléphonique de 45 minutes, apporter deux produits de boulangerie à une audition à Londres, effectuer un test d’écran et passer une interview avec un producteur de série.

Si le candidat franchit toutes les étapes ci-dessus – parmi lesquelles il existe de nombreuses – il doit effectuer une deuxième audition, au cours de laquelle il prépare deux recettes sur place. L’un d’eux est un défi technique pour s’assurer que les boulangers ont ce qu’il faut pour l’aspect de spontanéité inhérent à la série.

Les candidats vont enfin interviewer un psychologue de la série pour s’assurer qu’ils peuvent supporter d’être filmés jusqu’à 16 heures par jour, ce qui, pour beaucoup, n’est pas un ajustement facile. Tout le monde n’est pas construit pour la vie à la télé-réalité.

Si vous pensez que vous avez ce qu’il faut pour participer au spectacle, sachez que vous devrez sauter à travers plusieurs cerceaux et monter quelques échelles pour arriver à la fin. Donc, si vous n’avez pas mémorisé toutes vos meilleures recettes, et si vous n’avez toujours pas le talent pour une technique, vous voudrez peut-être continuer à pratiquer avant de commencer le processus.