Le procureur fédéral tue sa femme, quatre mois seulement après son mariage: la police

Un procureur fédéral et son épouse ont été retrouvés morts dimanche dans leur domicile californien suite à un présumé meurtre-suicide, ont annoncé les autorités.

Le procureur américain adjoint Timothy Delgado, 43 ans, a abattu sa femme, Tamara Delgado, 45 ans, puis a retourné l’arme sur lui-même, selon le bureau du shérif du comté de Placer.

La police a retrouvé le couple – qui s’est marié en novembre 2019 – après que la mère de Tamara aurait appelé pour demander un contrôle de bien-être.

Nous enquêtons sur l'homicide d'hier en tant que meurtre / suicide. Les défunts sont Timothy Delgado, 43 ans, et Tamara Delgado, 45 ans, de Granite Bay. Nous pensons que M. Delgado a tué sa femme par balle avant de retourner l'arme sur lui. M. Delgado était procureur au bureau du procureur américain.

– Placer Sheriff (@PlacerSheriff) 9 mars 2020

Timothy était procureur du bureau du procureur américain du district oriental de Californie à Sacramento.

“Nous avons été informés que M. Delgado et son épouse ont été retrouvés décédés dans leur maison”, indique un communiqué de son bureau. “Le bureau du shérif du comté de Placer enquête avec l’aide du FBI et nous coopérons pleinement à l’enquête.”

Tamara avait une fille et un fils d’une relation précédente. Son amie proche, qui a demandé à rester anonyme, a raconté CBS13 comment Tamara était un parent incroyable.

“L’amour qu’une maman donne à ses enfants et ils l’ont adorée. Ils l’ont juste adorée. Et elle est partie”, a commencé l’amie. “Nous avons fait toutes les vacances – Noël, nommez-la. Elle était là. Elle était là quand mon fils a perdu sa première dent.”

“Mes larmes sont pour Tamara et pour la perdre”, a relayé le mari de l’amie. “Mes larmes sont pour la situation. Mais surtout mes larmes sont pour son fils parce que je le connais si bien.”

Le couple a déclaré que Timothy n’était entré dans la vie de Tamara que “il y a environ un an”.

“Je ne peux pas imaginer que mon fils grandisse sans sa mère. Et le tragique, le non-sens et l’inutile de sa vie ont été enlevés et l’impact que ça va avoir sur lui pour le reste de sa vie et ça me brise le cœur”, ajouta son mari.

Le motif possible du meurtre-suicide apparent n’est pas connu.

“C’est encore frais”, a déclaré la porte-parole du shérif du comté, Angela Musallam. New York Post.

“Nous laissons les détectives contacter qui ils ont besoin pour savoir ce qui s’est passé.”

