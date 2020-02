Le producteur d’Amour est aveugle partage le nombre de couples qui s’engagent dans la saison 1

Le service de streaming continue son déploiement avec des émissions de téléréalité. Love Is Blind montre aux gens qui tombent amoureux et se fiancent avant de se voir. Mais combien de couples se sont fiancés lors de la première saison?

Voici ce que le producteur, qui travaille également sur Marié à la première vue, a déclaré à propos de l’émission Netflix. Spoilers d’avertissement pour les cinq premiers épisodes!

“Love Is Blind” essaie d’amener les gens à tomber amoureux sans se voir

L’amour est aveugle Netflix

Le nouveau spectacle Netflix a des gens assis dans des pods où ils ne peuvent pas se voir mais s’entendre. Ils se parlent ensuite et s’ils trouvent une personne qu’ils veulent épouser, ils proposent et partent ensemble pour approfondir leur connexion.

Le producteur, Chris Coelen, a parlé à Entertainment Weekly de cette configuration. «Ils décident et ils ont vraiment l’impression de tout savoir sur la personne lorsqu’ils s’engagent», a-t-il déclaré. «Ils ont l’impression de connaître les personnes à qui ils parlaient et ils se sont fiancés à mieux que les gens avec qui ils étaient sortis depuis cinq ans, mieux que leur numéro de famille parce qu’ils ne pouvaient pas s’ouvrir de nouvelles façons. C’est fou.”

Les fans peuvent regarder les gens se lier et flirter sans se voir. Ils ont partagé leurs réactions aux engagements sur Twitter.

Plusieurs couples se sont fiancés la première semaine

La sortie des épisodes de la première semaine a montré que six couples se sont fiancés. Lauren et Cameron, Damian et Giannina, Kelly et Kenny, Barnett et Amber, Mark et Jessica, Carlton et Diamond se sont fiancés. Les fans ont partagé leur choc sur Twitter.

“J’ai regardé 1,5 épisode de #LoveIsBlind et Cameron et Lauren tomber follement amoureux, se fiancer, puis se marier en l’espace de 5 jours et comme être véritablement AU SUJET les uns des autres, c’est sérieusement que je m’interroge sérieusement sur l’amour LOLL”, a tweeté un fan.

Un autre fan a tweeté: «#LoveIsBlind est fou, je sais que toute la prémisse est de trouver quelqu’un (sans les voir) pour proposer aussi et ensuite se marier dans les 30 jours mais mon dieu un couple se fiancant dans les 5 jours et disant qu’ils s’aiment et ne peux pas imaginer qu’il y a une vie sans l’autre ?? La démence.”

Les épisodes ont déjà montré certains des problèmes qui surgissent en s’engageant dans ce processus. Carlton a révélé un grand secret qu’il gardait de Diamond. Jessica s’est rendu compte qu’elle n’était pas physiquement attirée par Mark. Cependant, les fans doivent encore rencontrer des couples plus engagés.

Le producteur a déclaré que 8 couples se sont fiancés

Coelen a révélé que huit couples se sont engagés dans la première saison de l’émission. Le créateur a admis qu’il n’était pas certain que l’expérience aboutirait à des couples fiancés.

“Nous avons eu plus de succès sur cette émission, de ce point de vue, que nous n’avons même pu en documenter”, a déclaré Coelen. «En tant que producteur, j’étais un peu nerveux, est-ce que quelqu’un va vraiment se fiancer? Est-ce que quelqu’un va se rendre à l’autel? Et, à la fin, nous avons eu plus de couples qui se sont fiancés que nous n’avons pu suivre dans l’émission. »

Cela signifie que les fans doivent encore rencontrer deux autres couples qui se fianceront. Il est encore dans l’air si l’un d’eux se marie.