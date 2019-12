Le producteur de “ Runaways '' de Marvel a taquiné la mort dans la saison 3

Si vous avez frappé la troisième et dernière saison de Marvel Les fugueurs, vous saurez par qui est mort et comment. Ce qui pourrait ne pas être immédiatement clair, c'est pourquoi les défunts ne sont plus avec nous.

Il est difficile, voire impossible, de discuter de ce sujet sans entrer dans becquet territoire, alors considérez cela comme votre alerte de spoiler, et revenez après avoir terminé la troisième saison et découvert qui a rencontré leur fabricant. Étant donné que de nombreux signes indiquaient la fin du spectacle, les producteurs ont estimé qu'il était temps de devenir vraiment dramatique.

Il y avait des indices que quelqu'un allait mourir

Le casting des «Runaways» de Marvel à NYCC | Cindy Ord / . pour Hulu

Avant même de savoir avec certitude que la troisième saison de Les fugueurs serait le dernier, il y avait des spéculations selon lesquelles le spectacle devrait faire face à un autre type de fin. En dehors de Marvel Agents de S.H.I.E.L.D., Les fugueurs était la plus longue émission Marvel qui soit encore en production. La série Netflix Jessica Jones et Daredevil couru pendant trois saisons chacun, avec Luke Cage, Poing de fer et The Punisher chacun durant deux, tout en Les défenseurs eu une saison unique.

"Être à Hulu et pouvoir y aller … disons-le simplement – c'est la saison où peut-être que certaines personnes ne sortiront pas", a déclaré le président de Marvel Television Jeph Loeb à Comicbook.com en octobre. «Avec ce casting, que nous aimons à la fois personnellement et professionnellement, c'était difficile mais il y avait des histoires qui signifiaient que nous devions voir où cela allait aller. Quelque chose mauvaise cette manière vient."

Les fans de la série ont su que la série était fidèle à la bande dessinée, et cela étant, cela signifierait un sort terrible pour Gertrude Yorke, qui a été mortellement poignardée et a fini par mourir dans les bras de Chase. Le spectacle a-t-il donc suivi ce modèle?

Qui a tué «The Runaways»?

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=aVir3SiJ9OM (/ intégré)

Pas un, pas deux, mais trois personnages sont morts, et ils étaient tous membres de la fierté – Janet Stein (Ever Carradine), Catherine Wilder (Angel Parker) et Robert Minoru (James Yaegashi). Cela est vrai pour les bandes dessinées en ce que les bandes dessinées ont finalement tué tous les membres de la fierté, donc cela aurait pu sembler déplacé si le spectacle n'en avait tué aucun.

"Nous savions que nous nous dirigions vers ce que nous pensions être la dernière saison, et nous pensions qu'il devait y avoir des conséquences pour montrer à quel point les enjeux étaient graves, tant pour les Runaways que pour Pride", a déclaré le producteur Josh Schwartz à EW.

cependant, Les fugueurs partager la différence sur Gertrude. Morgan d'Elizabeth Hurley l'a tuée, mais les Runaways, suivant les traces de leurs frères Avengers, ont tiré un peu la ruse du voyage dans le temps pour la ramener. En fin de compte, les showrunners des Runaways ont décidé qu'il était beaucoup plus facile de tuer les méchants que les héros.

Ce ne sont pas seulement les «fugueurs» qui sont morts

(embarqué) https://www.youtube.com/watch?v=q9CKndGU8Ys (/ embarqué)

Maintenant que Les fugueurs a conclu, il marque la fin ou la fin d'une époque. C'était l'une des dernières émissions produites par Marvel Television, qui avait connu un grand succès avec Agents de S.H.I.E.L.D. et les émissions de Netflix ne doivent être fermées que pour que les émissions de Marvel Studios puissent apparaître.

Ce fut un coup dur pour les fans qui ont vu leurs émissions préférées disparaître comme tant d'étrangers Chitauri lors de l'invasion de New York en Les Vengeurs. Après avoir conduit Marvel Studios à un succès sans précédent, le président Kevin Feige contrôlera le petit écran ainsi que le grand.

Alors que les fans font certainement confiance à Feige, certains d'entre eux craignent qu'il ne soit trop répandu, avec quatre films (Shang Chi, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Spider-Man 3, et Thor: Amour et Thunder) et quatre émissions de télévision (Loki, WandaVision, et si…? et Oeil de faucon) tous sortis en 2021. Et il a aussi un film Star Wars en développement. Les fans espèrent simplement que Marvel ne découvre pas à la dure ce qui se passe lorsque vous mordez plus que vous ne pouvez mâcher.