Le producteur décrit «Le faucon et le soldat de l’hiver»: «Le meilleur des deux mondes»

Le Falcon et le soldat d’hiver – avec Anthony Mackie et Sebastian Stan reprenant leurs rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes – s’annonce comme l’un des projets de phase 4 les plus attendus. L’univers cinématographique Marvel (MCU) s’agrandit enfin pour tenir compte du petit écran, se préparant à entamer un dialogue entre l’écran argenté et le téléviseur. Ainsi, à l’avenir, les récits des deux médiums seront interdépendants.

Ces deux personnages ont peut-être un avenir plus significatif dans le paysage cinématographique qu’il n’y paraît. Pourtant, avant de tirer des conclusions hâtives et de théoriser sur la phase 5 et au-delà, concentrons-nous sur le projet en cours.

De quoi parlera ‘The Falcon and the Winter Soldier’?

Le Falcon et le soldat d’hiver devrait être présenté en première à l’automne 2020 (si les retards de production n’interfèrent pas avec la chronologie de la phase 4), bien avant WandaVision, What If…?, Hawkeye et Loki devraient être présentés en première. L’émission se déroulera Avengers: Fin de partie, à la suite de Wilson, alors qu’il découvre ce que signifie exactement porter le bouclier de Cap – la responsabilité, le poids idéologique et les implications nationales.

Bucky, d’autre part, n’est plus sous le contrôle d’Hydra. Et – tant qu’il peut gérer le fait que Rogers a choisi Wilson comme prochain Captain America – ce duo de coups de pied devrait être bien parti. Et, avec Helmut Zemo de retour de la guerre civile, les deux devront se réunir pour affronter un digne adversaire.

Bien que destiné à être bourré d’action – avec un budget proche des grands films – le spectacle offrira plus que des prouesses au combat et du tir. L’émission serait censée plonger profondément dans les personnages en les plaçant devant et au centre.

Un producteur superviseur discute «Le faucon et le soldat de l’hiver»

Étant donné que Sam Wilson et Bucky Barnes viennent de perdre un grand ami, un héros américain et un fidèle confident, vous pouvez vous attendre à verser quelques larmes lors de la première de l’émission. Il n’y a aucun moyen que cette série patine autour de la mort de Roger; ce sera probablement une force proéminente, mais invisible, planant au-dessus des deux, alors qu’ils essaient de prendre les bonnes décisions – les décisions que Rogers prendrait. En parlant de la prochaine série pour les studios Marvel de Disney +: étendre l’univers, le producteur superviseur a expliqué que le spectacle visera à explorer les coins profonds et intérieurs de l’identité de ses personnages. Elle a déclaré:

Nous pouvons créer les mêmes séquences d’action haut de gamme passionnantes. Mais ensuite, entre ces coups de pied arrêtés, nous pouvons plonger plus profondément dans les rythmes des personnages. C’est donc le meilleur des deux mondes.

Zoie Nagelhout, Marvel Studios: étendre l’univers

Le président de Marvel, Kevin Feige, poursuit en notant que la série explorera le passé de ces personnages et qui ils sont exactement dans la mesure où la saga Infinity n’avait pas la bande passante à faire. Cette série peut être autant un exposé émotionnel et axé sur les personnages qu’une aventure bourrée d’action et à indice d’octane élevé. Alors, avant de regarder le spectacle, attachez votre ceinture et attrapez votre boîte à mouchoirs.