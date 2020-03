Le producteur des Beatles a mis au rebut le solo de George Harrison sur «This Boy» pour un chant de John Lennon

En octobre 1963, les Beatles n’avaient pas encore percé en Amérique, mais ils avaient bien progressé au Royaume-Uni. L’élan des Fab Four s’est vraiment accéléré en mai 63, lorsque leur premier album Please Please Me a commencé sa course en tête des charts britanniques.

Mais ce furent encore des jours humbles à bien des égards. Après avoir enregistré la majorité de leur premier album en seulement 10 heures, les Beatles ont fait leur suivi (avec les Beatles) en sept jours encore vifs. Comparez cela, disons, aux cinq mois qu’ils ont consacrés plus tard au Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

En d’autres termes, le premier succès des Beatles ne leur a pas permis de gagner une tonne de temps en studio. Et le chef parlophone George Martin, qui les avait produits depuis le début, contrôlait toujours beaucoup les sessions d’enregistrement du groupe.

Vous pouvez voir ces dynamiques en jeu lors de la session d’octobre 63 qui a produit le single “I Want to Hold Your Hand” et la face B “This Boy”. Lorsque Martin a trouvé le solo de guitare de George Harrison peu impressionnant, il l’a supprimé de «This Boy».

Le producteur George Martin considérait le solo de guitare de George Harrison comme inutilisable

02/11/1963: John Lennon chante alors que les Beatles George Harrison et Paul McCartney le soutiennent sur scène. | Bettmann

Si vous voulez vérifier l’enregistrement de la façon dont les Beatles ont passé leur temps en studio, Mark Lewisohn a généralement les réponses. Dans The Complete Beatles Recording Sessions, il note 17 prises de “This Boy”, dont les 15 premières étaient des parcours complets de la piste. (Les deux derniers étaient des overdubs.)

Selon Lewisohn, les 15 prises ont été complètes du début à la fin. Si vous vous demandez pourquoi le groupe a pris la peine de le parcourir autant de fois, il note innocemment que «les huit du milieu comportaient à l’origine un solo de guitare».

Geoff Emerick, travaillant comme deuxième ingénieur dans le studio ce jour-là, a rappelé ce qui était arrivé à ce solo que George avait joué lors des prises précédentes. “George Martin n’a pas aimé [the solo] un peu », a écrit Emerick dans Here, There and Everywhere.

Emerick, jamais du genre à tirer des coups de poing en décrivant le travail de George sur la guitare, a qualifié son solo de «This Boy» de «particulièrement sans inspiration». Et il a dit que Martin insistait pour mettre la voix de John à la place du solo.

John Lennon n’a eu aucun mal à suivre sa pause vocale

Les Beatles au Hippodrome Theatre, Birmingham, 09/11/1963 | Birmingham Post & Mail / Mirrorpix / Mirrorpix via .

L’écoute de «This Boy», une caractéristique remarquable, est l’harmonie en trois parties chantée par George, John Lennon et Paul McCartney. Selon Emerick, les trois Beatles l’ont parfaitement réussi à peu près à chaque prise. (Une exception amusante est apparue dans Anthology.) Mais Martin pensait qu’ils avaient besoin de quelque chose de mieux pour la partie centrale.

Lorsque vous aviez John Lennon et un microphone à votre disposition, cela semblait toujours fonctionner. Et c’est ce que Martin a fait en studio ce jour-là. Plutôt que de continuer la voix harmonisée, John a décollé avec un “solo” au milieu de “This Boy”.

Emerick s’est émerveillé de la façon dont Lennon a doublé la voix, “frappant chaque hauteur et chaque inflexion”. Pour une face B, les Fab Four ont fait pas mal de record ce jour-là. Quant à George voyant son solo rayé du disque, il verrait cela se produire régulièrement dans les années suivantes.

Voir aussi: Les souvenirs de «Let It Be» de George Harrison ne correspondent pas à la hauteur du documentaire des nouveaux Beatles