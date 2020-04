Le projet final «Star Wars» de Clone Wars «Is George Lucas»; Que pense-t-il de la saison 7?

L’achat de Lucasfilm par Disney en 2012 a laissé de nombreux fans de Star Wars étouffés pour une raison très précise. Afin de développer son propre canon, la Maison de la souris a choisi de renier officiellement presque tout l’univers Star Wars élargi. Les romans, les bandes dessinées et d’autres histoires étaient marqués “Legends” qui ne cadraient pas avec le canon de l’ère Disney. Mais Star Wars: The Clone Wars a été épargné.

La série animée a débuté en 2008 avec un long métrage sorti en salles. Puis il a commencé une course de cinq saisons sur Cartoon Network, qui s’est terminée avec la participation de Disney. Plus tard, Star Wars: The Clone Wars a reçu une sixième saison abrégée sur Netflix en 2014. Et pendant longtemps, cela a semblé être la fin de la série.

Ensuite, Disney + a ressuscité le spectacle pour un dernier lot d’épisodes destinés à donner à l’histoire la grande finale qu’elle mérite. Ce que de nombreux fans ne réalisent peut-être pas, c’est Star Wars: La saison 7 de Clone Wars est également le tout dernier projet dans la «galaxie très loin» à porter l’influence du créateur de franchise George Lucas.

Dave Filoni et George Lucas à la célébration de Star Wars | Gerardo Mora / . pour Disney

George Lucas a joué un rôle déterminant dans la création de «Star Wars: The Clone Wars»

Lorsque la série a commencé, Lucas venait de terminer la trilogie prequel. Star Wars: The Clone Wars était donc le porteur de flambeau de facto de la saga. À ce titre, Lucas a travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur superviseur Dave Filoni. En fait, Sam Witwer – qui a exprimé Maul dans la série télévisée et sœur Star Wars: Rebels – a récemment discuté du processus de Lucas avec Star Wars Holocron.

[George] était tellement heureux quand il a fait ce spectacle, et nous étions si heureux de le mettre en œuvre pour lui… vous avez vraiment reçu une directive de George, et cette directive a été discutée et traduite par Dave Filoni. Et puis c’est allé directement aux acteurs, animateurs, briquets, tout. Ça vient de se faire. C’est le plaisir de regarder le «siège de Mandalore», car il semble juste pur dans son intention.

Le «siège de Mandalore» susmentionné est l’arc final de l’histoire menant à la finale de la série de Star Wars: The Clone Wars. Avec seulement quelques épisodes à parcourir, les fans attendent avec impatience comment la série honorera la vision de Lucas. De plus, la série devrait être directement liée aux événements de Star Wars: Revenge of the Sith.

L’acteur Sam Witwer a déclaré que George Lucas était satisfait de la saison 7

Bien que Lucas n’ait pas été directement impliqué dans l’émission, Witwer a déclaré que Lucas était resté en contact avec Filoni. De plus, l’acteur a déclaré avoir entendu le créateur de Star Wars offrir des commentaires sur cette dernière saison de Star Wars: The Clone Wars.

“George [Lucas] a appelé Dave et lui a fait de jolis petits commentaires sur les épisodes », a déclaré Witwer à Star Wars Holocron. «J’espère vraiment, vraiment que nous obtiendrons des commentaires positifs du fabricant lui-même lorsque cela sortira. Ce spectacle a une place si spéciale dans le cœur de George. “

Pour la plupart, la réaction de Lucas à l’ère Disney de la saga qu’il a créée a été au mieux tiède. Cependant, bien qu’il ne soit pas le plus grand fan de la trilogie de la suite, Lucas a semblé beaucoup plus positif dans les émissions. Il a visité le tournage de The Mandalorian pour une séance photo avec Baby Yoda. Et maintenant, nous apprenons qu’il est satisfait de la façon dont Star Wars: The Clone Wars tire à sa fin.

“Star Wars: The Clone Wars” est le dernier vestige de la vision de George Lucas

La série est, bien sûr, le dernier morceau du média Star Wars que Lucas a touché avant de vendre son entreprise à Disney. Et à cause de cela, Witwer ressent un sentiment supplémentaire de responsabilité de faire bien son personnage et le monde créé par Lucas, a-t-il déclaré à Star Wars Holocron.

C’est tellement cool que c’est la dernière Star Wars produite par George Lucas. Le dernier Star Wars qui a les empreintes digitales de George dessus. J’ai vraiment aimé entendre que George réagissait bien à [the final season of The Clone Wars]. Et je suis heureux d’apprendre qu’il aime la façon dont Clone Wars va si loin cette saison. J’espère vraiment qu’il aime notre finale parce que c’est là que tout compte.

La saga Star Wars étant actuellement à la croisée des chemins, de nombreux fans sont sans aucun doute d’accord avec Witwer sur les enjeux. Si Star Wars: The Clone Wars se termine sur une note positive, cela pourrait aider à relancer l’enthousiasme pour les projets à venir. Sinon, les fans connaîtront à nouveau la déception de The Rise of Skywalker.