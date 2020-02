Le projet “Star Wars” Luminous montrera les Jedi d’une manière que les fans n’ont jamais vue auparavant

Star Wars est un incontournable de la culture pop depuis 1977. Il n’a pas disparu, mais a grandi au fil des décennies, attirant sans cesse de nouvelles générations avec la Force, les sabres laser et la galaxie très, très loin. Maintenant, dans le plus grand changement de l’histoire de la franchise, Project Luminous vient d’être annoncé. C’est une nouvelle initiative qui jettera non seulement un coup d’œil aux histoires 200 ans avant The Phantom Menace, mais se concentrera également sur les œuvres publiées plutôt que sur les films ou les séries. Avec cela, nous pouvons également nous attendre à des types de Jedi très différents.

Couverture du livre «Star Wars: La Haute République: la lumière des Jedi» | Lucasfilm Ltd.

Project Luminous est un collectif d’écrivains créant des histoires à l’époque de la Haute République des Jedi

Le 24 février, Lucasfilm a tenu une conférence de presse et partagé une vidéo sur YouTube qui annonçait Project Luminous, qui est un “programme de publication pluriannuel”, selon un communiqué de presse. Il a rassemblé plusieurs conteurs et leur a donné une «ardoise vierge» pour créer la guerre des étoiles qu’ils voulaient voir. Certains des auteurs à venir incluent Claudia Gray, Charles Soule, Justina Ireland, Daniel Jose Older et Cavan Scott.

Entre romans et bandes dessinées pour enfants, adolescents et adultes, Project Luminous crée des récits autour d’un noyau de Jedi à l’époque de la Haute République. “Nous sommes ravis d’ouvrir une ère aussi riche et fertile à nos auteurs”, a déclaré la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dans un communiqué. “Nous allons voir les Jedi à leur apogée.”

En quoi ces Jedi sont-ils différents de ce à quoi nous sommes habitués?

Alors pourquoi ces Jedi sont-ils si différents de ceux sur lesquels nous avons tous grandi? D’une part, cela a lieu deux siècles avant les préquels. Cette période est beaucoup plus sereine et paisible que ce que Star Wars a montré jusqu’à présent. Dans les préquelles, vous aviez la guerre des clones et dans la trilogie originale la guerre civile galactique. Et puis dans les suites, il y a une violente lutte entre le Premier Ordre et la Résistance. Pendant que les Sith se cachent dans l’ombre ou directement au pouvoir.

La République Galactique et l’Ordre Jedi “sont à leur hauteur, servant et protégeant la galaxie”, selon le communiqué de presse. Les deux sont «nobles et respectés» et les Jedi sont les Chevaliers Jedi de la Table ronde. On ne sait pas encore si cela signifie que c’est le même code Jedi ou le même système de Padawan et Master. Mais ces Jedi sont de véritables soldats de la paix et des «rangers» spatiaux, protégeant les planètes marginales des conflits.

Où sont les Sith? Qui sont les méchants?

Les Sith ne sont pas visibles à l’époque de la Haute République. Les Sith étaient censés avoir disparu environ 800 ans avant cette ère, donc les Jedi ne voient pas de déséquilibre dans la Force et ne font pas face aux Sith. Cependant, nous savons que les Sith reviennent, au moins par The Phantom Menace, donc ils sont là quelque part. La question est: ces chevaliers Jedi remarqueront-ils quelque chose?

Les vrais méchants en ce moment sont les Nihil. Les créateurs les considèrent comme des «Vikings de l’espace» et ils ont pour devise «Vous ne pouvez pas l’emporter avec vous, mais nous pouvons vous le prendre». Leur look a été conçu par l’artiste conceptuel Iain McCaig, qui a conçu Darth Maul, le Zabrak qui est devenu une partie intégrante des préquelles.

Mais ce n’est pas seulement le Nihil et les Sith qui se cachent que ces nouveaux Jedi doivent affronter. L’histoire commence avec le Grand Désastre, qui secouera le monde pacifique de la Haute République. “Ce ne serait pas Star Wars sans aventure”, a déclaré la vidéo. «Il y a certainement une série d’événements qui feront tourner la galaxie dans une nouvelle direction dangereuse. Cela donnera l’occasion aux héros de se lever. »

Les créateurs ont également taquiné leur “Eureka!” moment où l’histoire s’est produite quand ils ont demandé: “Qu’est-ce qui fait peur aux Jedi?” Quoi qu’il en soit, cela semble assez mauvais et méchant.

Avec ce paysage complètement nouveau pour raconter des histoires dans Star Wars, cela semble être le moment idéal pour être fan de la franchise.