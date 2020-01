Le propriétaire de Meghan Markle et le nid d’amour de Vancouver du prince Harry pourraient garder le secret de leurs plans pour aller de l’avant

Prince

Harry et Meghan Markle n’ont pas encore annoncé exactement comment ils envisagent de

devenir financièrement indépendant, mais selon les rapports, c’est précisément

leur objectif. Fatigué de la presse britannique, le couple a choqué le monde quand il a décidé

s’éloigner du royal

fonctions. Que ce soit ou non une décision intelligente pour le duc et la duchesse de

Sussex reste à voir, mais il semble qu’ils pourraient être posés pour faire une tonne

d’argent en tant que simples citoyens, et le propriétaire du vaste manoir où ils

passé les vacances pourrait détenir la clé de leur plan pour aller de l’avant.

Un poids lourd d’Hollywood serait propriétaire du manoir

Meghan et Harry sont restés

À première vue, il semblait que le prince Harry et Markle

rechargeaient simplement leurs batteries sur un

vacances privées. Tout cela a changé rapidement lorsque le couple a annoncé qu’il

se retirer des devoirs royaux pour vivre en tant que simples citoyens. Une décision comme

qui ne se fait pas du jour au lendemain, et il semble que le couple puissant obtenait son

canards d’affilée pendant des mois avant d’annoncer leur déménagement.

Bien qu’ils aient refusé de nommer le propriétaire du vaste manoir de l’île de Vancouver, où ils ont mis leur plan en marche, il semble que ce ne soit plus un secret. Selon Page Six, la succession pourrait appartenir à Frank Guistra, un milliardaire canadien qui est également le co-fondateur de Lionsgate. Guistra nie les allégations selon lesquelles il serait propriétaire de la maison; en fait, il a hardiment laissé entendre qu’il ne possède pas et n’a jamais possédé de maison dans la région.

Bien que Page Six insiste sur le fait qu’il est le propriétaire de l’immense domaine, l’identité réelle du propriétaire n’a pas été confirmée. Toutes les informations sur la propriété concernant le propriétaire sont confidentielles et la propriété aurait été enregistrée auprès d’une société, affirme Fox Business. Guistra affirme également qu’il n’a jamais eu de contact avec le couple royal.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Si Guistra est en fait propriétaire du manoir, cela pourrait indiquer

ce que Markle et le prince Harry ont prévu pour leur avenir. On dirait

Markle pourrait avoir intérêt à revenir sous les lumières de Hollywood, un

monde, elle semblait naviguer avec facilité avant d’épouser le prince. Si c’est

le cas, Guistra serait une bonne personne pour se frotter les épaules.

La rumeur veut qu’Ellen DeGeneres ait marqué le premier assis

entretien avec Meghan Markle

L’annonce que le prince Harry et Markle se retireraient de

le devoir royal n’a même pas encore un mois, mais ils peuvent avoir leur première entrevue

déjà verrouillé. La semaine dernière, des rumeurs ont commencé à tourbillonner selon lesquelles Markle,

moins, s’asseyait avec Ellen

DeGeneres pour sa toute première interview post-royale.

Une source aurait déclaré à The

Daily Mail, que l’interview est en préparation depuis un certain temps et

que Meghan est à l’aise de discuter de sa décision avec DeGeneres. Les deux ont

se connaissent depuis des années. Le couple royal, ni DeGeneres n’ont commenté

la rumeur.

Que va-t-elle faire ensuite?

Le couple royal cherche peut-être à devenir indépendant, mais comment

ils prévoient de faire cela reste encore en suspens. Il a été rapporté que

Markle a signé un

accord de voix off avec Disney, mais il semblerait que Disney fera un

don à Elephants Without Borders, selon Vulture,

au lieu d’un jour de paie réel. Si les rumeurs sur l’accord sont correctes, cela

ne sera que la manière de Markle de replonger ses orteils dans Hollywood.

Le prince Harry et Meghan Markle | Chris Jackson – Piscine WPA / .

Elle cherche peut-être à élargir sa portée et à retrouver son ancienne

la vie. Lionsgate peut être la façon dont elle choisit de le faire si elle et le prince

avoir la connexion à Guistra qui est signalée. Pour l’instant, le couple va bien financièrement.

Selon les témoignages, ils recevront toujours de l’argent du prince Charles pendant leur transition vers la vie privée, et le prince Harry a un héritage de sa mère, la princesse Diana, sur lequel s’appuyer. Il est peu probable que le couple soit satisfait de cela, cependant. Ils semblent vouloir poursuivre une vie normale et trouver un moyen de soutenir leurs efforts philanthropiques et leur mode de vie sera la prochaine étape.