Le public ne veut plus que la série continue

Pour Guerres des étoiles les fans, ça fait quelques années. La réaction des fans qui divise The Last Jedi et le box office tiède de Solo conduit certains à spéculer sur l’avenir de la saga. Après plus de 40 ans, les fans pourraient-ils se désintéresser de la «galaxie loin, très loin»?

Avec Star Wars: The Rise of Skywalker, l'histoire de la famille la plus importante de la saga a officiellement pris fin. Même si le film met fin à une ère pour la franchise, il offre l'espoir qu'il pourrait maintenant être libre de vivre. Il s'avère que ce n'est peut-être pas ce que tout le monde veut.

Les fans posent lors d'une projection de 'Star Wars: The Rise of Skywalker'

Le fandom de «Star Wars» a été divisé en deux

Guerres des étoiles a survécu à des périodes sombres auparavant. Croyez-le ou non, L'empire contre-attaque était une suite difficile au film original de George Lucas. Le retour des JediLes Ewoks se sont avérés être un pas dans la mauvaise direction. Ensuite, les préquels ont eu lieu, créant la division la plus flagrante dans le fandom jusqu'à ce point.

Mais l'ère de Disney Guerres des étoiles a plus que jamais compliqué les choses. le réveil de la force, sorti en 2015, est autant un remake qu'un renouveau. Mais comme il s'agissait de la suite d'un film sorti il ​​y a plus de 30 ans, les fans l'ont coupé. Pas de chance pour The Last Jedi.

La montée de Skywalker – et les quatre versions qui le précèdent – démontrent un fandom et, par extension, une franchise peu disposée à passer à autre chose. Certains fans aiment la façon dont The Last Jedi secoua et élargit la mythologie. D'autres pensent que cela a causé des dommages irréparables à la saga et, en substance, à leur enfance. Cette musique à thème emblématique a jadis uni le public dans l'excitation. À présent Guerres des étoiles est la cause derrière autant de batailles qu'il en représente à l'écran.

Le public pense qu'il est temps que la saga se termine

Avec Guerres des étoiles dans un endroit aussi précaire, l'avenir des films semble décidément indécis. À cette fin, Apester a interrogé plus de 34 000 personnes à travers le monde pour une nouvelle étude. Et les résultats révèlent de mauvaises nouvelles pour la franchise.

Lorsqu'on leur a demandé s'il y avait suffisamment de films, près de 44% des personnes interrogées ont déclaré Guerres des étoiles la saga dure depuis trop longtemps. Un autre 25 pour cent des gens ont admis qu'ils aiment la série, mais conviennent qu'il y a eu trop de films. Ensemble, cela signifie que 69% des membres du public interrogés sont plus Guerres des étoiles.

Ce n'est pas exactement le chiffre le plus encourageant pour une série Lucasfilm / Disney qui veut désespérément se transformer en un univers partagé de style Marvel. De toute évidence, le succès de Le Mandalorien indique que les fans sont toujours ouverts à plus Guerres des étoiles contenu. Cela soulève la question de savoir comment la saga devrait persister et quel est le problème sous-jacent.

«Star Wars» doit laisser le passé mourir

Une partie de cette fatigue perçue pourrait être due à la concentration centrale de la saga sur la famille Skywalker. Cinquante-deux pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu'elles préféraient les films plus anciens – avec 29 pour cent disant qu'elles les aimaient toutes – mais les nouvelles versions ont un peu trop contribué à la nostalgie. Cette approche ne dure que si longtemps, et le moment est venu Guerres des étoiles pour repartir à neuf.

Les résultats d'Apester pourraient indiquer que les fans sont finis Guerres des étoiles dans son ensemble. Mais cela pourrait tout aussi bien être interprété comme signifiant que le public est prêt pour quelque chose de nouveau dans ce monde. Après tout, près de 43% des personnes interrogées ont déclaré aimer Guerres des étoiles pas seulement à cause de la nostalgie mais parce que "ce sont en fait de bons films".

Soixante-sept pour cent des répondants ont révélé qu'ils avaient au moins une idée approximative de ce qui se passait dans la saga, avec près de 40% qui la suivaient de près. Cela signifie que le public est toujours branché Guerres des étoiles. De plus, 53% ont déclaré croire La montée de Skywalker n'est pas la dernière entrée de la saga, que "un redémarrage est à venir." Si Lucasfilm tient sa promesse et explore de nouvelles histoires, peut-être que la saga pourrait durer après tout.