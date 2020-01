Le Punxsutawney Phil de Groundhog Day devrait être remplacé par un robot

PETA demande que Punxsutawney Phil soit retiré et remplacé par un robot avant la Journée des marmottes dimanche.

L’organisation des droits des animaux a écrit un lettre au Punxsutawney Groundhog Club exhortant la petite ville de Pennsylvanie à mettre fin à leur cérémonie annuelle de rassemblement pour montrer leur résident le plus célèbre dans l’espoir qu’il prédira la fin de l’hiver en voyant son ombre.

“Les temps changent. Les traditions évoluent. Il est grand temps que Phil soit retraité”, a déclaré Ingrid Newkirk, présidente et fondatrice de People for the Ethical Treatment of Animals, dans le message, appelant à l’arrêt des abus contre un rongeur innocent.

“Le fait d’être à proximité du public cause beaucoup de stress à ces animaux”, a-t-elle poursuivi, ajoutant: “Quand Phil est traîné hors de son trou et tenu devant des lumières clignotantes et des foules, il n’a aucune idée de ce qui se passe.”

Phil est gardé dans un habitat artificiel relié à une bibliothèque lorsqu’il n’est pas sous les projecteurs, ce qui, selon la lettre de Newkirk, “ne lui permet pas, ni à l’autre marmotte là-bas, de creuser, de creuser des terriers ou de se nourrir”.

“Ce n’est pas une vie pour ces animaux”, a-t-elle ajouté.

Depuis 1887, le club portant un chapeau haut de forme célèbre les prévisions de l’animal. La légende raconte que si la boule de poils à quatre pattes voit son ombre, il y aura encore six semaines d’hiver. Sinon, le printemps est arrivé tôt.

Mais PETA maintient “qu’une marmotte animatronique avec intelligence artificielle (IA)” peut tout aussi bien faire le travail.

“Un AI Phil renouvellerait son intérêt pour Punxsutawney, générant beaucoup de buzz, un peu comme le chien robot de Sony ‘aibo’, qui marche, joue, se conduit mal et répond aux commandes”, explique la lettre.

Le président du Punxsutawney Groundhog Club, Bill Deely, n’est cependant pas d’accord, Esprit Punxsutawney, “Si nous devions utiliser une marmotte animatronique, ce n’est pas ce que les gens veulent voir.”

Environ 40000 fans se présentent chaque année pour la Journée des porcs au sol à Punxsutawney, qui compte 6000 habitants.

Le dernier argument de Deely contre la demande de PETA est celui qu’il a l’habitude d’évoquer.

“Comme je l’ai dit dans le passé, Phil vit mieux que l’enfant moyen dans l’ouest de la Pennsylvanie.”

