Le quatrième mari de Joe Exotic ne peut pas lui parler en raison de l’isolement de COVID-19

Le quatrième mari de Joe Exotic a révélé qu’il n’avait pas pu parler au “Tiger King“étoile à cause d’un coronavirus mandat en prison.

Au cours d’une longue interview sur l’émission SiriusXM d’Andy Cohen “Radio Andy”, Dillon Passage a fait le point sur sa relation avec le gardien de zoo flamboyant, qui purge actuellement une peine de 22 ans pour 17 chefs d’accusation de cruauté envers les animaux, ainsi qu’un meurtre pour -peu de faire tuer son ennemi juré, Carole Baskin.

Et le dernier développement est une torsion de l’intrigue, un peu comme ceux qui se déchaînent dans le documentaire Netflix.

“Nous parlons trois à quatre fois par jour, mais depuis qu’il a été transféré dans ce nouvel établissement, ils le mettent, par exemple, en isolement COVID-19 en raison de la précédente prison où il se trouvait, il y a eu des cas, et donc je n’ai pas encore de lui parler depuis qu’il a été déplacé. “

Quand Andy a répété les affirmations concernant la situation en prison, Dillon a dit: “D’après ce que je sais, oui.”

Le joueur de 24 ans a également expliqué comment la paire improbable s’est rencontrée et que ce sont les tons dulcet de la star de “Tiger King” qui l’ont balayé de ses pieds.

Il a dit à Andy qu’il avait d’abord fait l’expérience de l’attraction magnétique de l’exotique Joseph Allen Schreibvogel – lorsqu’ils ont entamé une conversation sur l’application de rencontre Grindr.

Après que Dillon ait divulgué ces informations, Andy était curieux de savoir comment les étincelles ont volé, car Andy a vu la paire comme tout à fait l’opposé, décrivant Dillon comme un “jeune et très beau gars” et Exotic, 57. comme quelqu’un “plus âgé avec un look spécifique. ”

“Mon cousin et moi sommes descendus au Safari Bar, qui était un bar-restaurant qu’il avait à environ 800 mètres du zoo, et il a chanté pour moi”, a expliqué Dillon. “Il a fait du karaoké ce soir-là et il était juste très …” ajouta-t-il avant qu’Andy ne l’interrompe pour découvrir quelle chanson Exotic avait choisie.

“Oh, c’était ‘This Old Town”, “a répondu Dillon avant qu’Andy n’ait évoqué le fait que des médias récents ont rapporté des lip-sync exotiques dans ses nombreux clips impressionnants.

“Il est plus âgé – il a une voix plus rauque, mais, je veux dire, sa voix est en fait assez décente”, a gracieusement répondu Dillon.

Andy a continué, “Alors … il chantait au karaoké et tu étais enchanté?”

“Oui, je veux dire, il était juste super gentil avec moi et est sorti très authentique et un bon gars terre-à-terre”, a répondu Dillon. “Il est très charismatique.”

Alors que Dillon a admis avoir “sauté le pistolet” en se mariant deux semaines plus tard, il a dit qu’il “n’en avait pas honte”. Il a même avoué que ses parents étaient d’abord choqués par la différence d’âge, mais a accepté le couple de tout cœur.

Malheureusement, le couple s’est rapidement séparé “sept ou huit mois” après leur mariage, selon Dillon, lorsque Exotic a été jeté en prison.

Mais cela ne découragera pas non plus leur relation.

“J’adore Joe. Il était là pour moi dans mes moments les plus sombres et je ne vais pas simplement m’abandonner et l’abandonner quand il aura le plus besoin de moi.”

“Tiger King” continue de nous faire ressentir en cette période troublée.

